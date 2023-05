Los gobernadores de Catamarca, La Rioja, Entre Ríos, Santa Cruz y Santiago del Estero también cuestionaron el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones de Tucumán y San Juan a cinco días de realizarse, y advirtieron que la medida cautelar firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda representa "un ataque a la democracia y el federalismo". El gobernador Omar Perotti no se expresó al respecto y evitó meterse en el barro judicial.

Los mandatarios provinciales del Frente de Todos utilizaron sus redes sociales para criticar lo resuelto por los tres miembros de la Corte y vincularon esa disposición judicial con los intereses políticos de la coalición opositora Juntos por el Cambio.

Apelando al federalismo, el gobernador entrerriano Gustavo Bordet advirtió: "Tanto la judicialización de la política como la politización de la justicia debilitan las instituciones democráticas y generan incertidumbre". Además apuntó contra los "dirigentes centralistas" por afectar con sus decisiones a "los distritos en los que no gobiernan ellos".

Estas líneas de pensamiento federal son las que empuña el gobernador santafesino pero esta vez no se refirió al tema ni cuestionó a la Corte. En realidad es consecuente en no meterse en disputas judiciales que no lo afecten directo, y cuida el vínculo con ese sector del poder judicial, más aún con su coprovincianos Rosatti y Ricardo Lorenzetti, aunque éste no sumó su firma en el fallo.

El gobernador no compartió en su momento la liga de los gobernadores que tramaron una estocada contra el máximo tribunal, o criticaron la disputa judicial por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, ni tampoco se sumó al intento de juicio político contra sus miembros que se sigue llevando a cabo en en el Congreso. De hecho, sí se manifestó cuando el fallo por la millonaria deuda histórica de coparticipación a favor de Santa Fe se resolvió a favor de la provincia.