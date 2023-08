Como nunca, el gobernador Omar Perotti sorprendió al responder ante la consulta de a quién votaría un hipotético ballotage presidencial entre el candidato de La Libertad Avanza y ganador de las primarias, Javier Milei, y la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. “En esa opción, yo voto a Milei”, sostuvo el rafaelino quien no acostumbra a responder este tipo de preguntas.

Ante la consulta acerca de su favoritismo para las generales de octubre, Perotti sostuvo que votará a Massa, pero ante el escenario hipotético de que el tigrense no pase a la segunda vuelta, fue taxativo. “Creo que lo de Bullrich ya lo vimos y no quiero esa etapa otra vez. Uno quiere que Massa sea el presidente, y si hay ballotage vaya Massa. Pero en esa opción no tengo dudas”.

“Muchos podrán decir qué está diciendo. Y lo digo porque lo siento: las expectativas que se generaron con Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años y demás no fueron buenas. Y por qué no dar la alternativa a alguien que plantea algo de manera diferente”, agregó en Radio Boing.

Luego siguió fundamentando: “Siempre en mis equipos hubo gente que no venía de la política y viene con una mirada más sensible. espero que no se dé esa opción, pero quiero ser directo en lo que siento. Vamos a trabajar para que Massa este en ese lugar”.

De esta forma, el mandatario se suma a las declaraciones de Maximiliano Pullaro, quien también lo había elegido si la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) no está en la segunda vuelta.

Y si Massa queda fuera del ballotage y queda Bullrich y Milei. “Yo voto a Milei”

