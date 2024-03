En vísperas de la rueda de diálogo del presidente Javier Milei con los gobernadores, en el marco del llamado “Pacto de Mayo”, Maximiliano Pullaro anticipó su predisposición al diálogo, aunque dejó vislumbrar por dónde irán sus reparos en la puja por los recursos en disputa entre Nación y las provincias.

“El diálogo es lo que hace falta. Es triste que no podamos hablar quienes no pertenecemos a un mismo partido político. Acá dialogamos mucho con todos”, aseguró este jueves. “Tengo expectativas en acompañar la reforma de fondo en el Estado. El achicamiento del déficit es fundamental. Nadie puede gastar más de lo que recauda año a año. En eso coincidimos con el presidente. Pero tenemos la expectativa además de debatir el sistema productivo. Hacia dónde va la reforma productiva. No solamente de qué forma achicar. Dejar de pagar es una decisión fuerte pero fácil de tomar. El desafío es otro", apuntó.

En otro orden, el gobernador abordó la paritaria docente que reanudará el martes con los sindicatos. “Estamos haciendo un esfuerzo para administrar los recursos de manera eficiente. No es que no queremos aumentar. Tenemos uno de los salarios más altos del país”, enfatizó. Y sumó: “Siempre vamos a dialogar pero sobre la base de lo que se pueda pagar. Seguiremos discutiendo hasta encontrar nuevas formas de abrir caminos”.

En tal sentido, hizo un llamado a “los docentes para que si tanto quieren a sus alumnos, vuelvan a las aulas”, reclamó Pullaro.