El diputado nacional Roberto Mirabella se mostró en sintonía con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, al manifestar su rechazo contra la propuesta de suba de retenciones del 0 al 15% que propone el presidente Javier Milei en la Ley Ómnibus presentada al Congreso de la Nación.

Esto se enmarca también en el total rechazo del legislador nacional por Santa Fe de Unión por la Patria a la “Ley de Bases” enviada por Milei, al considerar que es “un mamotreto desopilante” y que significaría “volver al Virreinato del Río de la Plata”.

En declaraciones a Radio Sí 98.9, Mirabella consideró que el espacio que hoy conforma el gobierno nacional “han inventado un género inédito que es la wiki-ley”, en referencia a Wikipedia, describiéndolo como “un cuerpo normativo en el que cada usuario le va poniendo y agregando lo que se iba ocurriendo, con la que armaron una cosa así y la mandaron al Congreso”.

“Es una cosa desopilante este mamotreto que han enviado. Yo no quiero obstruir, ni trabar, pero no voy a votar cosas que vayan en contra de la República. Delegarle poderes absolutos es volver al Virreinato del Río de la Plata. Me parece que esto es un retroceso muy grande. No voy a votar en contra de la provincia de Santa Fe, ni que afectemos a los que producen, a los que exportan, a los jubilados, a la piel de santafesinos, a la cultura santafesina”, expresó el diputado nacional.

En ese sentido, apuntó que “hay un problema de forma y un problema de fondo con este proyecto que está queriendo impulsar Milei”, que tiene que ver con poner al mismo nivel “la conveniencia de cerrar el Fondo Nacional de las Artes o el Instituto Nacional de Teatro, con incorporar impuestos, juicio por jurados o derogar la ley de bosques nativos”, lo que son “cosas disparatadas”.

Consultado por la suba de retenciones propuesta en la “Ley de Bases”, por la que el gobernador Pullaro se reunió hoy con legisladores nacionales de su signo político y cercano, Mirabella respondió que espera que ese espacio de diez diputados por Santa Fe que responden al mandatario sigan su lineamiento, pero que también tendrá asegurado el rechazo por parte del bloque de Unión por la Patria.

“Por mi parte lo tiene asegurado, porque yo vengo diciendo esto desde antes que estuviera en ley, hace más de un año atrás, en un libro que se llama ‘Defendamos Santa Fe’, en donde planteo todas estas contradicciones, abusos y cuestiones poco federales que tiene la Argentina. El gobernador Pullaro tiene que estar tranquilo que para mí lo primero es defender a Santa Fe. Veremos los diez diputados nacionales que están en su espacio, que es medio raro porque algunos están con Pichetto, otros están en el PRO, otros están en la Unión Cívica Radical... pero los diez trabajaron juntos para que él sea gobernador, así que entiendo que él tiene influencia sobre ello y espero que le hagan caso”, opinó.

Luego, agregó: “Yo no voy a votar en contra de los que producen y exportan, ni voy a votar en contra de la provincia de Santa Fe. Y no es solamente este tema, porque yo tampoco estoy de acuerdo en que, para bajar el déficit fiscal, haya que maltratar a los jubilados y pensionados y que tengamos que congelarle su ingreso. Hay medio millón de jubilados y pensionados en la provincia de Santa Fe y no voy a votar en ocntra de ellos. Y ni que hablar del ambiente, porque está queriendo ir contra los bosques nativos, contra los humedales, quiere proteger a los que incendian las cosas deliberadamente… es algo muy grave”.

El diputado nacional Roberto Mirabella recordó irónicamente además la frase de Milei pidiendo, en campaña, que le corten un brazo si llegara a cobrar impuestos siendo presidente, y criticó también las actuales declaraciones del presidente, amenazando con castigar a las provincias si la ley no es aprobada.

“El Banco Central ya sacó una resolución que a partir del 31 de este mes no se va a extender más la posibilidad que tienen las provincias de endeudarse para los pagos de sueldos en su cuenta con los bancos provinciales, que era una facultad que la tenían de hace cinco o seis años atrás. Yo creo que la metodología esto de la apriete me parece bastante deleznable y condenable. Creo que no hay una vocación de acordar, debatir, sino no hubieran mandado una ley de 670 artículos donde está metido tantas cosas distintas, que no tiene nada que ver una con la otra”, concluyó.