El presidente Javier Milei se mostró dispuesto a viajar a Rosario, para "dar apoyo" a las medidas de seguridad impulsadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri, en el marco de la lucha contra el crimen organizado que tuvo un pico la semana pasada.

"Cuando la ministra (de Seguridad, Patricia Bullrich) me lo solicite voy a estar en Rosario, como en cualquier lugar de la Argentina donde la gente me necesite", afirmó.

Bullrich había dicho que Milei llegaría a Rosario para mostrar la "impronta" que quiere ponerle su administración a la lucha contra la violencia y el narcotráfico. Según indicó Bullrich, la intención del Gobierno es esperar a fin de mes, para que se termine de instalar "toda la operación" que tiene despliegue de fuerzas federales y armadas.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se despegó de las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y afirmó que la visita de Javier Milei a Rosario en medio de la crisis de seguridad "no está confirmada en la agenda".

"No está confirmado. Entiendo que es la intención del Presidente, pero no está confirmado en su agenda", dijo el vocero, que remarcó que "por cuestiones de seguridad", no daría "ningún

detalle" del aterrizaje de Milei en la ciudad santafesina. "El Presidente no se moviliza a ningún lugar donde su seguridad no esté garantizada, sea a Rosario o a la esquina".