El presidente electo, Javier Milei, se refirió a los nombres que circulan para el gabinete y que no terminan de darse, y sobre la cantidad de macrismo explícito que terminó copando los lugares más importantes. "A mí no me impone nadie nada. Si hay un cuadro que me interesa, lo llamo yo", dijo para desestimar que Mauricio Macri le maneja el esquema.

En el gabinete aparecen varias figuras del PRO e indicó que "hay una muy buena posibilidad de integración de equipos", y precisó: "Vimos que tenemos mucho en común y en el 90% de la agenda estamos de acuerdo". Distinas son las lecturas que coinciden que Mauricio Macri logró imponerse en esta seudoalianza.

Sobre los anuncios fallidos en el armado de su futuro gabinete, el mandatario electo indicó que en la última semana "pasaron un montón de cosas, hay que adaptarse para no estrellarse contra la pared”.

“En la propia dinámica hay jugadores que dicen 'este partido no me interesa' y hay gente que le genera miedo. Desde la tribuna se ve fácil, pero cuando hay que ponerse los botines se complica”, sostuvo el dirigente.

A su vez, aseguró que Luis "Toto" Caputo tiene una "muñeca financiera experta" para "desarmar la bola de Leliqs para evitar la hiperinflación", aseguró que en el armado de su gabinete no le impone "nadie nada" y enfatizó que su plan de gobierno buscará "poner patas para arriba la organización económica”.