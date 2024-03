Tras resolver un aumento del 30% en las dietas de diputados y senadores, el Gobierno volvió a quedar en el ojo de la tormenta por ir a contramano de la política de ajuste. Es que el propio Javier Milei aprobó mediante decreto un incremento de su sueldo y el de los ministros que integran el Gabinete que roza el 50% entre enero y febrero.

Según un documento publicado en redes por la diputada de Unión por la Patria (UP), Victoria Tolosa Paz, el pasado 28 de febrero el mandatario libertario firmó el decreto 206/24 estableciendo un incremento del 48% para los sueldos de presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios del Estado.

"El Presidente firmó un decreto el 29 de Febrero donde se aplicó aumento a todos los cargos jerárquicos del poder ejecutivo nacional pero luego hace una escenificación pública de que el aumento injusto es el de los diputados y senadores", explicó la legisladora en su cuenta de X.

Y agregó: "Por esa razón estamos presentando un Proyecto de Ley con diputados de UxP que permita derogar el aumento otorgado por las autoridades del Congreso Nacional para los legisladores nacionales, pero también pedimos que se derogue el aumento que decretó Milei el pasado 29 de Febrero y que impactó directamente sobre la liquidación de su propio salario y el de los altos cargos de su gobierno en un 48%".

Horas más tarde de la denuncia de los legisladores de la oposición, Milei anunció en redes que derogará el decreto. “Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner en el año 2010, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, se justificó el Presidente.

Rápidamente, Cristina Fernández de Kirchner se hizo eco de la acusación de Milei y lo cruzó en redes: “Lo hacía más valiente Presidente”, lanzó la expresidenta adjuntando un recorte de sus dichos publicados por Clarín.

Y remató: “Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”.

Por su parte, el periodista Alejandro Bercovich se sumó a la polémica, citó la publicación del mandatario y aseguró que “miente”. "Se aumentó el sueldo mediante el decreto 206/24, del 28 de febrero, que lleva su firma y se puede leer acá (artículo 4to)", agregó. “Señor Milei, hágase el favor de no mentir”, sumó la legisladora nacional por Unión por la Patria, Julia Strada.