Finalmente la oposición santafesina se empezó a acomodar. Al menos en los papeles porque el ruido interno en Unidos para cambiar Santa Fe es estruendoso desde que Carolina Losada blanqueó, finalmente, que competirá. La campaña de cara a las PASO largó desde el mismo instante del lanzamiento de su candidatura donde tiró con un lanzallamas a su rival Maximiliano Pullaro.

La demora para lanzarse fue más larga de lo esperado. Se estiraba la fecha, la negociación, el formato, abundaba la presión del marco político, y hasta parecía no estar convencida de dar el paso a competir por un cargo que no es moco de pavo. Meses de duda y, finalmente, la largaron.

Su primera presentación como precandidata dejó mucha tela para cortar. Además de su gafe sobre su no residencia en Santa Fe o su residencia en Buenos Aires, o ambas, decidió salir con los tapones de punta. "No tengo ningún tipo de relación con el narcotráfico, ni con las bandas narcocriminales", dijo Losada, una frase dirigida a Pullaro por supuesta durante su paso como exministro de Seguridad.

"No voy a tener a nadie relacionado ni un poco con la trama narcocriminal. No podemos aceptar que el lobo se vista de cordero para cuidarnos. Todos sabemos quién es quién en Santa Fe, tenemos que tener buena memoria", disparó también días antes.

La pólvora dispersada por Losada no hace más que mostrar el nivel de tensión que habrá en la interna. “Las barbaridades que dice ratifican que no tiene la más pálida idea de lo que pasa en Santa Fe y ni se imagina lo que es enfrentar a los narcos”, sostuvieron en off en el radicalismo.

Desde el lado de Pullaro decidieron no contestar directamente. Sí lanzan indirectas que apuntan a la senadora y a su supuesta falta de capacidad de gestión. “La etapa que viene no es para cualquiera”; “El futuro de la provincia no puede volver a caer en manos de improvisados”, escribió en sus últimas publicaciones de Twitter.

Ahí parece que va a estar la disputa: mientras el exministro apostará a contraponerse a su rival hablando capacidad de gobierno y decisión; Losada mostrará un semblante de valores, antikirchnerista y algo más hostil. A eso responde también que el presidente del PRO, Federico Angelini sea su compañero de fórmula.

En la semana Pullaro movió una ficha con Horacio Rodríguez Larreta. Se mostraron juntos en una foto armada en Capital Federal que subieron a sus cuentas personales. Larreta le dio visibilidad y apoyo al exministro de seguridad en la semana que la senadora se lanzó. La foto con Larreta significa una mojada de oreja por aquella movida de Losada en la visita de Macri en la que el expresidente le habría levantado la mano. Pullaro también se sacó una foto pero no tuvo reunión a solas en aquel momento.

La campaña de las PASO en la oposición será la más atractiva a nivel provincial, sin dudas. Pero más allá de la pirotecnia, lo cierto es que con Losada habrá una interna competitiva que le sirve al frente de frentes.