El gobernador Omar Perotti encabezó oficialmente ante la Asamblea Legislativa la apertura del 141° Período Ordinario de Sesiones. Esta vez realizó un repaso de toda su gestión ya que es su último año de gobierno. Con la lectura de un extenso discurso apoyado en un minucioso informe, destacó inversiones, obras y proyectos, en algunos tramos contrastando con la oposición en una previa a la campaña electoral.

Estas son los principales tramos de un discurso de más de dos horas que por

"Es una ocasión especial para hacer un balance para analizar lo realizado y los desafíos pendientes, y recorrer ideales, convicciones y sueños de estos años guiaron nuestra gestión. Es un mandato que seguiré desempeñando con orgullo hasta el último día".

Pandemia y crisis

"Nos tocó gobernar tiempos complejos sin precedentes. Un escenario marcado a fuego por una pandemia que recién nos devuelve normalidad gracias a la vacuna.

“Tuvimos solo un año y medio de gestión por fuera de la pandemia. La pandemia abrió un cambio de época que nos cambió a todos. Consecuencias en la salud psicológica y emocional pero también en más inflación, más pobreza y violencia”.

Sumó al panorama complejo que tocó asumir en su gobernación a la emergencia hídrica, la agropecuaria con "la peor sequía de la historia" y a la emergencia en seguridad, “que no es nueva, y arrastra desde hace años nuestra sociedad”.

"Pedimos a la Nación con firmeza que las medidas de apoyo se sigan implementando con celeridad, sin trabas burocráticas. Luego destacó la ayuda de la provincia como coordinadora. Por eso pidió la nueva la ley de emergencia".

“Las crisis no se lloran, se enfrentan y se derrotan” y “No vinimos a dejar las cosas como estaban”, fueron dos frases en las que puso énfasis.

Seguridad

"No es un eje más la seguridad ciudadana. La dimensión de lo que ocurre principalmente en Rosario, nos duele. Es un escenario que se arrastra desde hace años. La única manera es reconocer que existen, sin ocultar la realidad. Que no se hable y que no se sepa, que no esté en las redes, en los diarios, en la TV, ese silencio sólo le benefició al delito".

"Con una policía desprofesionalizada y degradada, con serios problemas de equipamiento e infraestructura comenzó nuestro proceso". Se elevó su capacidad operativa: su parque automotor, cubrir la faltante de armas, chalecos y municiones, videovigilancia e ingresos de policías.

“Cuesta mucho remontar todo esto, cuesta mucho partir de tan atrás”, disparó. “Seguramente cometimos errores, no los negamos, pero ordenar esta provincia , la policía y dotarla de todo lo necesario no se logra de un día para el otro".

"Una situación compleja y estructural como esta requiere de mejoras e inversiones continuas en el deseo de tener un mayor nivel de paz y convivencia. Requiere de reformas que produzcan resultados a corto, mediano y largo plazo, y una estrategia de todos los poderes del Estado. Y tener un enemigo en común: la lucha contra el delito”.

“Desde el 2011 vengo hablando de la necesidad de no esconder la realidad en materia de seguridad. Se me acusaba de hablar de temas que no existían y por campaña. Ojalá hubiese estado equivocado”.

“Pedir ayuda no es un desvalor, al contrario, es la vía que encaramos con contundencia. Es un problema de la Argentina y la Nación no puede permitir que pase en su territorio”.

Obras

“Desplegamos un plan de obras públicas de gran magnitud en toda la provincia, un piso de infraestructura social y productiva muy superior al que encontramos. Obras de impacto inmediatos y otras en unos meses cuando abran la canilla y tengan agua, o las hornallas y haya gas, o internet con los dispositivos”.

“No son obras de powerpoint, son obras en la gente que se pueden tocar”.

"Licitamos los gasoductos más importantes de Santa Fe después de 1983 y 1987".

“Un antes y después con los caminos de la ruralidad, para la familia rural, para el valor agregado de origen y la producción como los tambos. Superamos los 1.000 kilómetros. Cuesta entender cómo pasaron tantos años sin una red de caminos que garantice en una provincia agropecuaria y agroalimentaria el traslado. La realidad hubiese sido muy distinta si se empezaban años atrás”.

"Necesitamos en el país un proceso de discusión serio en la presión al campo, comenzando por una eliminación gradual de las retenciones, para seguir creciendo.

“Santa Fe no sólo es el motor productivo del país, también vamos en camino a ser el motor de la innovación”

Salud

“Estamos dejando un piso muy superior en materia de equipamiento. Esta inversión nos permite triplicar las atenciones y bajar un 50% las atenciones en los sectores privados. Hoy ´podemos decir que tenemos una salud más cercana y accesible, hablamos con hechos concretos: más oferta, más centros y hospitales, más trabajadores, más equipamiento, más medicamentos de producción propia. Esto es avanzar y hacer”.