La diputada libertaria Lilia Lemoine reveló este miércoles en el Congreso de la Nación que fue "víctima de violación, golpes y secuestro" por parte de un hombre en 2006.

El hecho se dio en la sesión especial de la Cámara de Diputados, el marco del debate del proyecto de ley de ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos.

Visiblemente conmovida y entre lágrimas, la legisladora reveló que en su juventud sufrió abuso sexual por parte de una persona desconocida, que hasta donde supo mantenía su libertad.

“En el año 2006 yo fui víctima de violación, golpes, secuestro. Mi violador seguía libre y volvió varias veces a mi casa. Yo no lo conocía, estaba loco. La policía supuestamente nunca lo encontró. No sé qué pasó con la causa”, dijo Lemoine.

Seguidamente, contó que ese mismo día hizo "todas las denuncias correspondientes", y aseguró: "Me revisaron tres ginecólogos, me violaron tres veces en un día, cuatro. Mi padre, siendo hombre, lo sufrió terriblemente".

Este triste hecho que contó la diputada tiene su relación con el proyecto en que contó que durante 18 años conservó una botella de agua de la que el violador habría bebido.

“No sé si sirve o no sirve, la guardé esperando. Y cada vez que el registro de ADN de violadores no se implementaba, yo lloraba y me preguntaba por qué esta burocracia de mierda se pone del lado de los violadores y los asesinos, de los abusadores del poder, de la fuerza, del poder desde todos los estratos de la sociedad”, expuso.

Incluso, contó que años más tarde el conductor Roberto Pettinatto se burló de ella y de su madre: “Teniendo 26 años, siendo estudiante, trabajadora, los medios llegaron a burlarse de mí, en particular un conductor, de apellido Pettinato. Se burló de mi madre porque en el programa del queridísimo Mauro Viale, que nos dio el lugar para hablar en vivo y que la causa se mantuviera en los medios para que lo buscaran, mi madre hizo un comentario desafortunado. Entonces los medios se burlaron”.

“Sálvennos la vida, aprueben el registro, mañana discutimos la privacidad de los violadores, mañana discutimos si es justo o no es justo, porque hoy de todos modos un hombre puede ir preso por una falsa denuncia y no se hace nada al respecto. Los inocentes van a seguir siendo inocentes y los culpables van a ser culpables, pero la justicia al menos, con esta ley, va a tener la posibilidad de salvar vidas”, dijo la legisladora libertaria.