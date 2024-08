Filtran fotos de Fabiola golpeada y complican más a Alberto Fernández

Se filtraron las imágenes que confirmarían la violencia de Alberto Fernández contra Fabiola Yañez. Una serie de fotografías y capturas de pantalla de un diálogo que mantuvo la pareja serían la punta del iceberg del abundante material probatorio que tendría la víctima contra el ex mandatario.

Las imágenes las dio a conocer el medio Infobae que tuvo acceso al expediente que la ex primera dama inició contra el ex presidente. También circularon en redes y por canales de televisión.

Según se desprende de las capturas, parte de los golpes del ex presidente contra su ex pareja habrían ocurrido en agosto de 2021, en plena pandemia del coronavirus. En las imágenes se aprecia a Fabiola con moretones en su brazo derecho y en la cara. Serían fotografías que ella misma le habría enviado a Alberto cuando mantenían una conversación por WhatsApp y ella le recriminaba los golpes.

“Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, escribe ella y acompaña el reclamo de una seguidilla de fotos.

Alberto Fernández habría declarado esta tarde ante la justicia pero no trascendió en qué consistió su defensa. Luego de las imágenes no hubo declaraciones por parte de él ni de su entorno.