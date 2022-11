El interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados consiguió este jueves dictamen de mayoría sobre el proyecto de Ley de Humedales en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura. El oficialismo, con el apoyo de otros bloques minoritarios, presentó un texto que consiguió dictamen también, pero de minoría.

Después de más de dos horas de debate, la principal bancada opositora reunió 53 firmas, contra las 47 del oficialismo, por lo que el texto impulsado originalmente por los radicales Ximena García y Jorge Vara será el primero en ser puesto a consideración cuando el tema llegue al recinto. Con más énfasis en evitar restricciones a la actividad productiva, el dictamen de mayoría sumó el apoyo de los diputados del bloque Córdoba Federal; en tanto que en el de minoría, además del Frente de Todos, confluyeron el socialismo santafesino e identidad Bonaerense.

La diferencia a favor del texto de JxC estuvo marcada por la posición de una decena de diputados del FdT referenciados en provincias con actividad minera, que decidieron no firmar ningún dictamen.

Finalizado el tratamiento en comisión, el proyecto quedó en condiciones de ser debatido por el plenario de la Cámara, que lo puede considerar hasta el 30 de diciembre 2023.

En el recinto, al fin

La Ley de Humedales es una iniciativa ciudadana presentada por primera vez en 2013, que ya obtuvo dos medias sanciones por parte del Senado (2013 y 2016), pero que nunca pudo ser aprobada en la Cámara de Diputados. Tras la reunión, diputados santafesinos de distintos signos políticos dialogaron con Rosarioplus.com.

La diputada de Juntos por el Cambio, Germana Figueroa Casas, señaló que se hizo un esfuerzo grande para conciliar. “Creo que se logró un dictamen equilibrado, una crítica que se le hacía al otro dictamen que no había podido escuchar otras opciones, tal es el caso de la producción. Ahora, yo espero que no haya falsas expectativas de que por una ley no va a haber más incendios, esto es para que haya reglas claras”, dijo.

En tanto, el diputado socialista Enrique Estévez dijo que el acompañamiento de su bloque es en disidencia parcial. Señaló, sin embargo, que los dictámenes en general “son similares” y que “la ley posible es la que se puede construir”. También sostuvo que "si bien hay cosas más positivas en un proyecto que en otro", ahora falta "la decisión política de llevar este dictamen al recinto, porque los votos están".

A su turno, Germán Martínez del FdT también les dedicó unas palabras: "Nos debemos una reflexión sobre el aporte que va a hacer el peronismo al modelo de desarrollo que viene. No lo vamos a solucionar hoy".

En última instancia, Leonardo Grosso, impulsor del otro dictamen confió que esta vez sí será posible que este norma de convierta en ley. “Hemos logrado vencer el lobby que intentaba dilatar. Fueron ganando tiempo, son sectores muy concentrados vinculados al sector minero y agropecuario que no quieren ninguna regulación. Nosotros tenemos el deber de regular porque están en juego los ecosistemas que garantizan la vida”.

La mirada de referentes políticos del Gran Rosario sobre la obtención del dictamen

Quienes también participaron como oyentes de este plenario fueron ciertos referentes políticos de la zona núcleo cercana a Rosario. El intendente de Villa Constitución, Jorge Berti saludó la salida de los dictámenes, pero aseguró que no se entiende “cómo no se pudo lograr un dictamen único”.

“El tema de no tener dictamen único lleva a la dilación, igualmente esto no va a salir ahora porque después que lo vote Diputados va a tener que ir al Senado. Lo positivo es que no va a perder estado parlamentario y que nosotros vamos a seguir trabajando atrás para que el proyecto se haga ley”, señaló el mandatario de la ciudad del sur santafesino.

Las organizaciones ambientales no conformes

Jessica Gentile de la Red Ecosocialista dijo a este medio a la salida de la reunión que ven el resultado de la comisión como algo desfavorable, porque había "un proyecto que se había armado desde el consenso de las organizaciones y desde una mirada territorial" y lo que se propone ahora en mayoría “sería perjudicial y desde una mirada extractivista”.

“Es bueno que se haya avanzado con los plenarios, pero no estamos contentos con lo que está sucediendo. Son diez años de lucha, donde no solo fueron presentaciones legales, hubo vidas que se perdieron, la idea es que se pruebe el proyecto que tiene incidencia social”, explicó.

Quiénes fueron los oficialistas que no apoyaron

Los 10 diputados que no firmaron el dictamen despertaron el malestar del bloque oficialista. Estos son Daniel Brue y Nilda Moyano, de Santiago del Estero; la salteña Pamela Calletti; el ex gobernador de La Rioja Sergio Casas; las catamarqueñas Silvina Ginocchio y Anahí Costa; la sanjuanina Fabiola Aubone; las formoseñas María Parola y Nelly Daldovo; y la mendocina Liliana Paponet.