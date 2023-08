El Senado puso en marcha el debate por la reforma de la Ley de Alquileres y desde Juntos por el Cambio reclamaron "acelerar" el tratamiento de la media sanción obtenida la semana pasada en la Cámara de Diputados a raíz de la incertidumbre que generó en el mercado el posible cambio del marco normativo.

Sucede que tras la aprobación en la Cámara Baja de la reforma, que reduce de tres a dos años el plazo de los contratos y establece una indexación cuatrimestral sin atarse a indicadores fijos, muchos propietarios pusieron en pausa sus alquileres a la espera de cómo termine resolviéndose la nueva legislación en el Senado.

Esta coyuntura agravó la ya de por sí delicada situación de millones de inquilinos que ven reducida la oferta de inmuebles en alquiler, sumado a la disparada inflacionaria de los precios.

Si bien hay sectores de Juntos por el Cambio que ven con mejores ojos la derogación lisa y llana de la llamada "Ley Lipovetzky", se comprometieron a trabajar para darle sanción definitiva al proyecto venido de Diputados ya que se trata del camino más corto y posible en las actuales circunstancias.

Al abrir la ronda de oradores en el plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, el senador chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) resaltó la necesidad de los inquilinos y propietarios de darle "celeridad" al proceso de tratamiento en la Cámara alta.

"Es imprescindible que podamos avanzar lo antes posible y en un tiempo prudencial podamos sancionar esta ley", instó el opositor.

Si bien valoró que existen otros proyectos a la vista de parte de senadores de Juntos por el Cambio, Zimmerman evaluó que "ante esta situación que vive el país necesitamos sacar un dictamen lo antes posible y sancionar esta media sanción que viene de Diputados".

"Todos sabemos que no es la mejor ley, pero en el marco de lo que nos preocupa a todos tenemos que darle celeridad, ver si podemos sacar este dictamen y dar una solución posible", insistió.

Por el oficialismo, Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana) coincidió en que es importante "acelerar el estudio de los proyectos" y darle "celeridad" al proceso, pero aclaró que eso no significa acompañar la media sanción que la oposición consiguió en Diputados, la cual a su entender no aporta "ninguna solución" al problema.

"Necesitamos celeridad, pero realmente me gustaría escuchar a los involucrados e involucradas en este tema, y sobre todo me gustaría escuchar a la parte más débil, que son los millones de personas que necesitan resolver su problema habitacional", expresó la senadora kirchnerista, quien aclaró que no está planteando que "pase una eternidad" de tiempo de debate "sino por lo menos un par de semanas".

A su criterio, no hay "ninguna solución" en esta media sanción que proviene de Diputados, y dijo que no está de acuerdo con haber reducido a dos años el plazo de duración de los contratos.

"No veo que vaya a solucionar ningún problema. Quiero quedarme tranquila que mi voto va a ser consecuente con lo que pienso", expresó.

Para Di Tullio, hay que dar un debate más integral sobre la emergencia habitacional, que implica poner sobre la mesa la regulación de los alquileres temporarios, y pidió hacer "legislación comparada".