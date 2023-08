Las primarias del domingo dieron un primer pantallazo sobre las intenciones de voto presidenciales para las generales de octubre. la victoria de Javier Milei planteó un nuevo punto de partida para las fuerzas políticas tradicionales. Así lo entendieron sus principales figuras locales, quienes en diálogo con Santa Fe Plus plantearon la necesidad de ser “más concretos” a corto y largo plazo para “llegar más al electorado”.

En términos generales, observaron en el voto a Milei una expresión de “descontento” ligada a las “falencias” de los gobiernos locales por “entender los problemas reales” de la sociedad, dificultad que hacen extensiva a las oposiciones.

También son comunes las autocríticas respecto de la “necesidad” de ser “más concretos” en las propuestas y las formas con las que se comunican con la sociedad.

Ricardo Olivera (Partido Justicialista)

"Cuando uno observa que en los barrios más populares lo votaron a Milei, eso tiene que ver con el hartazgo en una Argentina que no pudo resolver sus niveles de pobreza.

Es un voto que comprende en gran medida a los trabajadores informales, un 35 por ciento que está por fuera del régmien laboral tradicional y la politica no lo contempla.

Fue un voto con un alto componente asociado a la rebeldía de los jóvenes por una opción antisistema. Todos fuimos jóvenes. Soy docente universitario y los jóvenes tienen un horizonte negro en lo laboral, más allá de los derechos adquiridos como becas, plan Progresar o el Boleto Educativo Gratuito. Milei logró canalizar esa rebeldia.

Además, hay un 60 por ciento de electores que se inclinaron entre las opciones de Milei y Patricia Bullrich. Son dos “transgresores” ante el cansancio.

Todo esto lo asocio a que hay asignaturas pendientes que no se pudieron resolver. No estoy de acuerdo con un modelo diferente al de la justicia social que propone el justicialismo. Por eso lo que más me preocupa de Milei son algunos planteos con los que la gente se engancha. La Argentina no puede dolarizar su economía porque no tiene dólares. Tampoco puede renegar de un banco central. Estas cosas prenden, pero no se pueden hacer.

Y no hay que olvidarse de que Milei fue el panelista que más segundos tuvo en televisión. Por lejos le ganaba a otras figuras como Carlos Melconian. Lo que apareció como un juego terminó con una nueva devaluación del peso.

Con la elección de tercios puede ocurrir que Bullrich plantee algun grado de seriedad mayor.

Julián Galdeano (Pro-UCR):

"Muchos posiblemente no se esperaban los resultados del domingo, pero sin duda se explican en el letargo y el cansancio de grandes sectores de la sociedad ante la impotencia e imposibilidad de los gobiernos y los Estados para resolver los problemas que tiene la Argentina.

Eligieron opciones más disruptivas y confrontativas con el status quo que ganan representatividad. Es lo que sucedió con la elección de Milei.

Por eso debemos rediscutir el mensaje, porque fue una PASO donde nos focalizamos en el público más cautivo. Ahora debemos apuntar a toda la sociedad argentina en un mensaje de cómo se piensan hacer las cosas y demostrar las garantías de gobernabilidad ante las incertidumbres. Es lo que JxC debe encarar.

Primero nos debemos un proceso de unificar las distintas vertientes que compitieron en las PASO y luego buscar un mensaje a toda la sociedad que tiene que ser muy preciso en su diagnóstico.

Tampoco tenemos que imprimir un perfil conservador porque quedó visto que la sociedad quiere que se avance con decisión en los cambios que se pretendan dar.

Carlos Del Frade (Frente Amplio por la Soberanía):

"El voto a Milei expresa una bronca que se volverá en contra del propio pueblo que ahora lo elige. La destrucción de la conciencia política desde los grandes medios de comunicación tuvo como socia indispensable la falta de respuestas reales que dieron los gobiernos nacionales, provinciales y locales.

Dolarizar la economía es elegir ser colonia de los Estados Unidos, una estrellita más en la bandera del imperio. Eliminar ministerios es generar un estado a favor de los factores de poder económico. Sostener la venta de órganos y dejar de lado los derechos laborales es configurar una sociedad más salvaje e inhumana.

Nosotros, desde el Frente Amplio por la Soberanía vamos a profundizar nuestro compromiso por democratizar la democracia y recuperar lo nuestro para tener un proyecto nuestro. La historia del pueblo busca su emancipación, no otro sometimiento con ropaje nuevo que esconden los intereses del privilegio".

Esteban Paulón (Partido Socialista):

“La campaña hasta este momento ha sido de insultos personales, descalificaciones, gritos, ruido, y Argentina está en un momento muy complejo, atravesando una crisis enorme. Nuestra provincia lo vive también. Quizás parte del voto que se ha visto ha sido un llamado de atención a esa crisis. Y hay que responderle con propuestas, proyectos concretos. Creemos que nuestro proyecto, La Fuerza de Santa Fe, y la candidatura presidencial de Juan Schiaretti son la herramienta que Argentina necesita para salir de la crisis y volver a crecer con desarrollo, producción y trabajo”.

Pablo Landó (Fuerza Común):

Los resultados de las primarias nacionales deben analizarse desde varios elementos. El primero como una expresión de bronca de gran parte de la población por el presente doloroso que se vive. Por sus condiciones económicas, sociales y laborales. Se podría decir que es la manifestación de que tenemos enormes dificultades para poder pensar y planificar sobre el futuro.

Por eso está intimamente ligado a un balance del gobierno de Alberto Fernández, que arrancó de una manera, con objetivos y propuestas ante el desastre del macrismo, y que termina absolutamente desdibujado.

Tenemos un país condicionado en materia de soberanía económica y política por el acuerdo con el FMI, con el aumento de los precios en la comida, con una discusión no resuelta sobre la necesidad de que nuestro Estado pueda controlar los recursos estratégicos. Hay una cantidad de elementos que pesan sobre esta idea inicial de que la gente casiga lo que fue la actual política económica.

Y fue un castigo extendido, porque en Santa Fe lo vemos tanto en mesas de la primera sección electoral de pleno centro como en mesas en la décima o subtercera. Milei sacó la misma cantidad de votos en ambos lados.

El segundo elemento a analizar es que Milei fue el catalizador de una supuesta rebeldía que fue altamente fogoneada por medios de comunicación financiados por los poderes económicos concentrados.

Indudablemente fue capaz de integrar en su propuesta política toda la bronca y supesta rebeldía contra el concepto de "casta política". Es una combinación casi perfecta para interpretar el momento actual.

Hoy vemos a Milei pero también hay que sacarle un poco la peluca y ver quiénes están detrás, quiénes son los titiriteros, porque se viene una discusión sobre los diferentes puntos que planteó en campaña.

La cuenta pendiente del proceso de Unión por la Patria es discutir en concreto el rol del Estado y los recursos naturales, el trabajo, las leyes que lo rigen, las perspectivas de derechos sociales... en fin, discutir de en serio las propuestas que a los gritos plantea Milei y que de una forma un poquito más moderada plantea Patricia Bullrich.

UP tiene que tener una rediscusión profunda. Acompañamos a Grabois, que fue coherente en la campaña y mucho más coherente anoche cuando tomó la palabra. Ratificó la idea de un programa de país. Dejó en claro los puntos fundamentales que acompañaron nuestra propuesta. Y si UP no hace como principal ese programa para sanar las heridas con la mayoría del pueblo trabajador, va a ser muy difícil que pueda remontarse la situación.

Nuestra idea tiene que ver con reconstruir un proyecto de futuro para la ciudad. Una perspectiva de trabajo que permita renacer la esperanza en términos concretos. Nuestra satisfacción fue que nos acompañaron 7500 personas en la categoria a concejal y mas de 5000 en la categoría a intendente porque tenemos una propuesta para revalorizar lo público y la recuperación de lugares emblemáticos para la generación de trabajo, además de la construcción de otros nuevos.

Guillermo Jerez (Barrio 88)

Los resultados del domingo explican algo que hace tiempo se viene incubando en amplios sectores de nuestra sociedad, que la política no conecta con los problemas del día a día de los laburantes, los que están en blanco, y los que no, los comerciantes, los emprendedores, que quieren salir adelante y ven que eso es cada vez menos posible.

A ese sentimiento se suma, los efectos severos que tiene la inflación descontrolada, y el desamparo ante los hechos recurrentes de inseguridad.

Basta recorrer cualquier barrio de la ciudad para graficar esto, que se vuelve una emoción muy profunda, mezcla de angustia e impotencia.

Nosotros como partido nacimos somos emergentes de la lucha contra la política corporativa. Lo que vemos es que en el último tiempo se fue ensanchando esta brecha entre representantes y representados. Ese descontento toma distintos canales, depende de cada lugar, puede ser (Juan Pablo) Polletti, puede ser Milei.

Es un momento de reconstrucción de la imaginación política, que está lejos, muy lejos, de ser pasajero. Hoy Mercado Pago da más respuestas al sector de cuentapropistas, monotributistas, que el propio Banco Nación.

Quedan dos meses para revertir la tendencia, que ojalá sea sólo un llamado de atención, y eso se debe hacer a partir de un esfuerzo de comprensión muy grande sobre lo expresado ayer por la voluntad popular, se necesitan rapidamente un conjunto de políticas contundentes, que modifican algo del día a día, que sean tangibles. Y mucha, mucha militancia. Será cuerpo a cuerpo la disputa electoral.