El gobierno provincial anunció que de ahora en adelante descontará todas las medidas de fuerza que realicen los gremios. El anuncio se da en medio de la tensión por la decisión de los docentes de adherir al paro nacional de Ctera. Sin embargo, esta jornada no se descontará por cuestiones de tiempo.

El ministro de Gobierno, Fabián Bastía, fue quien hizo el anuncio. “En lo sucesivo, toda adhesión a paro nacional, o a que realicen al gobierno provincial los docentes o de cualquier índole va a ser descontado”, aclaró.

Luego acusó a los sindicalistas. “¿Saben que los mandan a sus trabajadores a hacer paro exponiéndolos a los descuentos mientras que ellos, acorazados en sus inmunidades gremiales, no ven afectados sus sueldos?”, disparó y agregó: “Creemos que la educación se defiende y cuestionamientos se hace con los niños en la escuela no de rehén”.

El paro del jueves

Los gremios docentes provinciales Amsafe y Sadop adhirieron al paro nacional de Ctera y suman una jornada sin clases ensimultáneo a que aceptaban la propuesta salarial provincial. Sin embargo, no se descontará.

“El descuento de hoy no se va a aplicar porque el gobierno no logró comunicarlo. Nosotros hacemos lo que decimos. No llegamos a comunicarlo porque en pleno momento de mandar la propuesta nos enteramos y posteriormente nos enteramos de la adhesión al paro nos parecía que interferir con anuncios en ese momento”.