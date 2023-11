Desde la Justicia Electoral Nacional por la provincia de Buenos Aires advirtieron hoy que La Libertad Avanza no entregó ni un cuarto del número de boletas requerido para el balotaje, como así también registró incumplimientos en la presentación de los fajos.

Según denunció el organismo, a través del Acta 33, la agrupación libertaria “ha presentado sus fajos con una cantidad sustancialmente menor de boletas, que, en algunos casos, no alcanza a un cuarto de la cantidad máxima sugerida”.

En el documento, firmado por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Roberto Agustín Lemos Arias; el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Gabriel Torres, y el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla; se reporta que cada espacio debe entregar para la distribución vía Correo Argentino “un fajo de hasta 350 boletas por cada una de las 38.074 mesas a habilitarse y dos fajos de igual cantidad de boletas para el sistema de 'contingencia' por cada establecimiento en el que fueran a funcionar hasta ocho mesas de votación y cuatro fajos para el caso de los establecimientos en los que habrán de funcionar nueve o más mesas de votación”.

En el caso del espacio de Javier Milei, los fajos presentados no alcanzan ni las 100 boletas.

Además de la situación de gravedad que reviste el hecho de que no se entregue la cantidad de boletas necesarias para cubrir todas las mesas bonaerenses, también surge como aliciente el hecho de que la Dirección Nacional Electoral otorga una suma de dinero a los frentes para que impriman las mismas, por lo que de este acto se desprende que no se ha utilizado debidamente ese dinero.

La cifra exacta otorgada por el DNE a través de la Disposición Nº 16/2023 es de $ 258.379.302,50 para cada una de las alianzas participantes.

Ante la poca cantidad de boletas entregadas, la Justicia debió “sacar fajos de las bolsas de contingencia, o inclusive restarlos de otros municipios de procesamiento posterior, para poder completar las mesas”.

"Es deber de esta Junta advertir que una entrega de boletas tan deficiente como la que se observa hasta aquí por parte de 'La Libertad Avanza', no se adecua a las previsiones estimadas por este Tribunal, para el mejor desarrollo de la jornada comicial. No existe forma de que la Junta Electoral remita boletas a cada mesa de votación, ni para el sistema de contingencia, si estas no le son entregadas por las propias agrupaciones políticas participantes de la elección, en la cantidad, tiempo y forma oportunamente fijada para permitir su adecuada distribución. El Tribunal no dispone por sí mismo de boletas, dado que cada agrupación debe imprimirlas y distribuirlas”, expresaron desde el organismo, recordando que es por esto último que el Estado nacional transfiere fondos para garantizar la impresión.

Además, la Justicia Nacional Electoral también denunció un incumplimiento "de lo requerido en el Acta 31 en cuanto al modo de presentación de los fajos, puesto que la agrupación los ha presentado en cajas cerradas de cartón o en bolsas plásticas negras, que dificultan y demoran su control y verificación”.

Por su parte, en “la otra alianza participante, 'Unión por la Patria', no se advierten hasta la fecha, inconvenientes similares”.