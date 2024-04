El intendente Pablo Javkin lamentó los incidentes que se produjeron en el Gigante de Arroyito, pero cuestionó a los hinchas y directivos del club Peñarol de Montevideo.

“Hay todo un clima que se genera antes de los partidos. Vi el aviso de la gente de Peñarol... Algunas cosas dan bronca”, comenzó manifestando el titular del Palacio de los Leones, este viernes por la mañana, en conferencia de prensa. “Yo conozco la cancha de Peñarol. Hay que llegar a la cancha de Peñarol, eh”, ironizó el funcionario.

“Rosario es una ciudad que tiene muchos problemas que nunca voy a negar, pero a veces se abusan de las barbaridades que dicen sobre Rosario”, apuntó Javkin y continuó: "Creo que hay que empezar a cortar con que cualquiera puede decir cualquier cosa de esta ciudad. A mí no me van a escuchar ocultar un problema, pero también hay que ser un poquito justos. No somos una ciudad invivible, una ciudad que no puede recibir un partido de fútbol".

Sobre los incidentes en el Gigante, el intendente dijo: “Los hechos del operativo, lo que sucedió con el vallado, y sí, evidentemente no estaban bien aseguradas. Y también quiero decir algo, todos tenemos que poner un poco. Los que vamos a los estadios también. Hay cosas que tienen que ver con la responsabilidad, pero hay una inconducta de arrojarle algo a una persona que no lo puede prevenir un operativo policial, tenemos que entender que no se puede hacer”.

Por último, el mandatario reconoció “el esfuerzo que hacen las autoridades del club (Rosario Central)” y aclaró que hubo una "cuestión individual y espero que se esclarezca".