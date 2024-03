El intendente Pablo Javkin dio apertura este jueves 21 de marzo a las Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal, en el período consecutivo número 39 desde el regreso de la democracia. El mandatario brindó un discurso de alrededor de una hora, en el que se explayó sobre el actual contexto que atraviesa el país, y en particular la ciudad, y valoró que “al fin se atiende el problema de Rosario desde la Argentina entera”. Además, destacó: "Desde el Municipio las únicas armas que tenemos son nuestra capacidad para estar cerca de los vecinos”, y agregó: “Al miedo le respondemos haciendo y cuidando”.

Durante su alocución, el mandatario hizo un repaso sobre las acciones concretadas a lo largo de su primera gestión y anticipó importantes obras e iniciativas, entre las que destacan la urbanización definitiva de la zona de Sorrento y Cullen (que junto a las intervenciones que se están llevando a cabo en este momento modificará de manera integral el noroeste de la ciudad), y la urbanización de barrio Tablada para la cual, con los recursos habilitados por Nación, el municipio asumiría la ejecución de los trabajos de forma directa y sin intermediarios.

El intendente también se refirió al Plan Integral de Suelo e Inversiones Productivas que, en tres años, sumó 100 nuevas radicaciones en más de 260 mil metros cuadrados de construcción, ampliaciones y logística. En este marco, anunció la ampliación de la zona de promoción con 1.100.000 metros cuadrados más sobre la autopista Rosario-Córdoba y el límite con Funes, desarrollando el parque industrial y logístico más grande de la ciudad en una zona estratégica.

Además, en materia de políticas sociales señaló que, al programa de Desarrollo Infantil, que acompaña a niñas y niños de entre 0 a 3 años, se sumará en agosto la Casa de las Infancias, un espacio de 800 metros cuadrados, con ludoteca, Cámara Gesell, espacios de entrevistas, destinado a casps de ausencia de cuidados familiares, abandono, violencia, abuso y conflictos con la ley penal, priorizando las situaciones más graves que las infancias de Rosario atraviesan.

Otro proyecto a remarcar es lo que el intendente llamó "una obra histórica": la reconstrucción integral de Av. Ayacucho entre Bv. Seguí y Lamadrid, transformando el corazón de barrio Tablada, en cuyo marco adelantó que ya están en licitación las viviendas para completar Bv. Seguí.

“Al fin se atiende el problema de Rosario desde la Argentina entera”

La encargada de dar inicio a la sesión fue la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, quien, previamente a cederle la palabra al intendente, invitó a integrantes de la Mesa Interreligiosa a compartir con todos los presentes un mensaje de "esperanza y paz", luego de lo cual Javkin comenzó su alocución.

“Abro estas sesiones en medio de una Argentina en turbulencia pero más aún en una Rosario lastimada”, sostuvo el mandatario, y remarcó que “los mafiosos golpean porque les duele que al fin se les está desarmando esa agencia de empleo criminal que habían montado en cárceles que nadie controlaba, con la inteligencia para escucharlos desmontada, con complicidades y debilidades imperdonables”.

“Que quede claro, no es gratis darle libertades a quienes las usan para amenazar, extorsionar y matar. Eso lo pagan los laburantes, la gente buena, las víctimas rosarinas. Ahora, cuando un gobierno valiente los enfrenta, buscan pararlo, pararnos”, subrayó Javkin, y agregó: “Estamos dolidos, jamás una muerte nos será indiferente, pero tengan claro algo: no nos van a parar, no debemos parar”.

“Esta no puede ser una crisis más, esta debe ser una batalla definitiva para quebrarlos y encontrar la paz”, afirmó el titular del Ejecutivo y agradeció en nombre de la ciudad la solidaridad recibida desde distintas partes del país y celebró “con prudencia” el envío de fuerzas federales “porque siempre esperamos que sean más y que se queden”. Y añadió: “No dejamos de reconocer que al fin se atiende el problema de Rosario desde la Argentina entera, porque es un problema de la Argentina entera, por encima de cualquier grieta”.

El jefe municipal aseguró: “El desafío de hoy es mucho más complejo que cualquiera que hayamos tenido que enfrentar a lo largo de nuestra historia”, para seguidamente resaltar: “Como municipio nos toca seguir haciendo, arreglando, manteniendo, creando. Nos toca seguir cuidando y cada día más, porque las únicas armas que tenemos son nuestra capacidad para estar cerca de los vecinos, ya sea para ponerle luz en la cuadra o llevar a su hijo al médico o a la salita de primera infancia y que lo atiendan bien y con amor. Hacer mucho y cuidar todavía más, esa es la tarea”.

“Ya todos saben que no tenemos armas de fuego y para eso contamos con el coraje de un gobernador al que no le tiembla el pulso y con el que nos paramos codo a codo”, manifestó el titular del Palacio de los Leones, y recalcó: “Al miedo le respondemos haciendo y cuidando. Nuestra respuesta es abrir calles, iluminar, abrazar nenes en las salitas, atender a nuestros grandes, dar salud -nada menos que salud-, crear bibliotecas, enseñar robótica, investigar el lavado, y promover el trabajo, la fuente principal de un plan de vida.”

“No esperen de este intendente ni un segundo dedicado a atender amenazas, ni las que se hacen desde la cárcel ni las otras, miserables, que buscan alguna ventaja politiquera. Todo el tiempo que tengo debo dedicarlo a hacer, a cuidar y a tratar de saldar la deuda fundamental que esta ciudad tiene con todos y cada uno de los familiares de las víctimas de la mafia, de la violencia que nunca serán anónimos", enfatizó Javkin, y ratificó: "Nada ni nadie me va a distraer de eso".

Obras

El intendente se refirió a diversas obras y acciones que el municipio viene desarrollando en materia de obras públicas, higiene urbana y desarrollo de la ciudad. En ese sentido, habló sobre el avance en las obras de pavimento definitivo, destacando la ejecución de los trabajos en los barrios Matheu, Las Flores Este y Ludueña Sur, que se suman a las tareas en desarrollo Las Delicias, Ludueña, Empalme y Uriburu y La Guardia, con un total de 170 cuadras intervenidas. Y anticipó la continuación de obras en Empalme hacia el este, en Antártida Argentina, Parque Casas y Las Delicias Centro. A esto se agregan unas 10.000 intervenciones de bacheo y mantenimiento en el área central y macrocentro, con cuadrillas municipales y de las empresas ASSA y EPE para reparar roturas por obras de servicios.

También mencionó que “junto a la provincia, finalizaremos la segunda etapa de Av. Newbery hacia el aeropuerto y avanzaremos con una obra histórica: la reconstrucción integral de Av. Ayacucho entre Bv. Segui y Lamadrid, transformando el corazón de barrio Tablada”. Además, dijo que se retomará la reconstrucción del Puente del Saladillo y su cascada.

El titular del Palacio de los Leones ratificó la decisión de “avanzar en completar la red de desagües cloacales”. Tras la finalización de obras en Antártida Argentina y Fisherton R, el 27 de marzo se abrirán los sobres de la licitación para Fisherton Noroeste y en mayo para el proyecto de Hostal del Sol Este. “En octubre, avanzaremos con la licitación de las cloacas en el sector histórico de Nuevo Alberdi que también alcanzará a un sector de Cristalería, un pedido de los vecinos de hace muchos años”, comentó, y remarcó: “Para 2025 alcanzaremos el 96% de cobertura en toda la ciudad”.

En cuanto al Plan de Veredas, actualmente se está reconstruyendo el corredor de alto tránsito de Santa Fe entre Dorrego y Maipú, y se continuará por San Lorenzo, además de recuperar los paseos comerciales de Barrio Industrial y Azcuénaga. También se sumará suelo verde en 3.000 cazuelas de barrios como Tiro Suizo, Abasto, Echesortu y Agote y se repararán 1.000 veredas mediante el programa Esfuerzo Compartido.

En materia de higiene, Jakin recordó que se incorporaron 16 nuevos camiones compactadores de residuos y se están renovando 2.240 contenedores de carga trasera, beneficiando a 17 barrios del norte, sur y sudoeste de la ciudad que tenían equipamiento con más de 10 años de antigüedad. Desde el Sumar se agregarán 6 nuevos camiones compactadores de residuos y 500 contenedores de carga lateral, mejorando el equipamiento en las avenidas y el área central. Y adelantó que ingresará un nuevo pliego de higiene urbana para incorporar camiones de recolección 0km, contenedores renovados con sensores de llenado, monitoreo de asistencia y nuevos contenedores para separar residuos en origen.

Por otro lado, el mandatario reafirmó la intención de hacer que “cada trámite sea más fácil para los vecinos” y dijo que, a los 240 trámites ya digitalizados, se sumarán 120 más, remarcando en ese sentido la creación del Perfil Digital a través del cual más de 350 mil rosarinos pueden hacer sus gestiones”. “Empezamos a mejorar la atención de reclamos modificando de raíz el 147 integrándolo al MuniBot. Desde esta semana, ya se puede reclamar fácilmente desde el Whatsapp o desde la web a cualquier hora del día y desde cualquier lugar”, contó, y agregó: “También decidí unificar el área de habilitaciones y la de obras particulares para que un mismo trámite se pueda resolver desde la misma oficina reduciendo tiempos.”

Asimismo, Javkin sostuvo que “para seguir haciendo, queremos una ciudad ordenada y con reglas claras”, y puntualizó: “Creamos un nuevo Código de Convivencia que regula temas como la protección ambiental, el cuidado animal, el acoso callejero y la defensa del consumidor”. En este marco relató que ayer se desarrolló el primer juicio por jurado en la ciudad, destinados a decidir sobre chatarrerías clandestinas, conductores que hicieron picadas, que manejaron consumiendo sustancias y comercios que no cumplieron las normas de salud y violaron clausuras.

A continuación, Javkin resaltó los esfuerzos para promover el desarrollo industrial y económico de Rosario, anunciando la ampliación de zonas de promoción industrial y la atracción de nuevas inversiones. "Desde el 2019 hasta hoy, la Rosario pujante y dinámica se convirtió en el distrito industrial más importante del país con 3.250 establecimientos que generan más de 60 mil puestos de trabajo, 700 pymes exportadoras, más de 15.000 empresas y 30.000 comercios. Y tengan en claro que lo vamos a defender y hacer crecer", expresó y recordó que hace tres años se puso en marcha el Plan Integral de Suelo e Inversiones Productivas, "revirtiendo una tendencia de las empresas que se estaban yendo de Rosario".

El mandatario recordó que a partir de ahí la ciudad sumó 100 nuevas radicaciones en más de 260 mil metros cuadrados de construcción, ampliaciones y logística que dan trabajo y están transformando todos los corredores de la ciudad: desde la zona Norte, la Autopista a Córdoba y Wilde, Ovidio Lagos y Uriburu.

"Queremos más. Vamos a ampliar aún más el área de promoción industrial sumando más hectáreas hacia el oeste en la zona de la autopista Rosario-Córdoba y el límite con Funes para permitir la radicación de más industrias. El Concejo va a recibir un acuerdo entre el Municipio y empresarios rosarinos para desarrollar el mayor un parque industrial, logístico y comercial de la historia de la ciudad. 1 millón 100 mil metros cuadrados", destacó, y aseveró: "Lo que ayer se iba, hoy se integra y vuelve. Esto significa más industria y más trabajo para nuestra gente".

“Hacer y cuidar, nuestra prioridad”

“Vine acá el 4 de marzo del 2020 y me comprometí a que Banana deje de ser una villa para convertirse en un barrio. La dignidad de un barrio urbanizado cambia la vida de la gente para siempre”, indicó Javkin en otro tramo de su discurso y señaló la transformación ya concretada en el barrio, con la apertura de 8 cuadras, la construcción de red de agua, cloacas, desagües pluviales y veredas, mejoras en el playón deportivo, ejecución de pasillos, de conexiones domiciliarias y pavimento definitivo, obras que se ampliarán este año con la colocación de portones en los pasillo en conjunto con las familias y el asfaltado de cinco cuadras restantes.

Enumeró además la urbanización llevada adelante en barrio Moreno, que se ampliará en los próximos 10 meses con la ejecución de otros 17 pasillos, 148 conexiones domiciliarias más y 11 portones, recordando que se trata de "272 familias con canillas de agua potable dentro de sus casas".

Además, mencionó el avance, junto al gobierno provincial, de las relocalizaciones de familias en República de la Sexta: "Ya mudamos 114 familias a sus nuevos hogares y, en pocos días, comenzaremos con 69 más. También lo haremos en Abanderado Grandoli y Bv. Seguí con la construcción de 64 viviendas para conseguir la apertura del boulevar en sus últimas 3 cuadras".

También pidió al gobierno nacional “retomar una obra histórica que fue injustamente detenida y postergada: la urbanización definitiva de la zona de Sorrento y Cullen”. “En conjunto con la urbanización de Barrio Los Pumitas encabezada por la Provincia y las obras de pavimento definitivo que estamos realizando en Empalme y Ludueña, permitirá transformar integralmente el noroeste de la ciudad. Les debemos estas obras a los vecinos, pero sobre todo a la memoria de Maxi Jerez”, dijo-.

Respecto a la urbanización de barrio La Tablada para abrir nuevas cuadras, mudar a 26 familias a sus nuevas viviendas, completar la infraestructura de 25 cuadras más, mejorar 57 pasillos y conectar a 294 hogares a los servicios de agua, cloacas y electricidad, manifestó que se encuentran avanzadas las gestiones con Nación para el llamado a licitación, a la par que subrayó: “Y le he comunicado a la Secretaría de Intervenciones Socio Urbanas del Gobierno Nacional que, si se nos disponen los recursos, este Municipio está dispuesto a asumir la ejecución de las obras de urbanización de forma directa y sin intermediarios”.

Por otra parte, Javkin aseveró que “nos pusimos la meta de hacer de Rosario una ciudad con el 100% de luces LED” y recordó que en 2019 había 19.000 luminarias de este tipo, llegando a 60.000 en la actualidad, lo que supone una cobertura del 66% de la ciudad. En este sentido, luego de dar cuenta de que fueron robados 1.757 lámparas y más de 50 km de cables, anticipó: "Durante el mes de abril voy a licitar la reposición de cada una de las lámparas faltantes y la reconversión a led de los barrios Industrial, Fisherton Este y Lisandro de la Torre".

Y en sintonía, recordó que el municipio trabaja "para desarticular la economía del delito complejo, denunciando cada hecho y con operativos en chatarrerías clandestinas junto a la policía", a lo que anticipó: "A esto le sumaremos un aporte más desde el Municipio: instalaremos un chip de monitoreo en los dispositivos que le permita a las fuerzas de seguridad rastrear la ruta de las economías delictivas que están detrás de estos robos".

“Para que la ciudad sea segura hay que ocupar el espacio público con la gente buena”, recalcó el intendente y detalló que en “cuatro años, con recursos propios, reconstruimos 35 espacios públicos y 7 plazas históricas”. Prontamente se sumarán las obras en las plazas Alberdi, Saavedra y Santa Rosa y luego la recuperación de la Cabo Álvarez en el Norte, la Tarrago Ross en el Sur y la Chiodi en el Oeste, la Fausto Hernández en el Noroeste, la Consolata en el Sudoeste y el Cantero Central de Bv. Francia, entre otros espacios. “A los que minimizan el tema quiero decirle algo importante. Una plaza oscura y vacía es un lugar inseguro. Una plaza iluminada se llena de gente y chicos jugando. Por eso las hicimos y las vamos a seguir haciendo”.

“Lo decimos de nuevo, nuestro plan es cuidar”, insistió Javkin, y agregó: “Lo hicimos durante cuatro años con el Plan Cuidar, conformando una red de 1.500 puntos de cuidado junto a las organizaciones, clubes, vecinales y espacios municipales. No se nos puede escapar un solo pibe en esta ciudad. Decidimos unificar los registros sociales. Un solo registro para todas las familias de la ciudad. ¿Qué queremos lograr? La coordinación plena en la atención y el trabajo de las salas de primera infancia, Centros de Salud y Polideportivos con las escuelas, la Agencia de Consumo y las áreas de infancia municipales y provinciales. Teniendo en claro beneficiario por beneficiario”.

“El hambre es un problema gravísimo en el país. No podemos mirar para el costado. Tomamos con mucha atención los reclamos de las organizaciones. El Gobierno nacional debe retomar en forma urgente la asistencia a los comedores sociales”, admitió Javkin y especificó: “A través de nuestra extensa Red de Cuidados y los Centros Cuidar, con nuestro Programa de Fortalecimiento y Asistencia Alimentaria llegamos a más de 830 espacios y 170 mil familias. Son más de 3.200 millones de pesos en asistencia alimentaria para toda la ciudad”.

“Con el Programa de Desarrollo Infantil estamos presentes desde los Primeros 1000 días, acompañando a los niños de entre 0 a 3 años. Ya estamos trabajando con más de 18.000 niños, uno por uno, con una atención integral de la red de salud”, relató el jefe municipal, y remarcó: "Trabajando con el Gobierno provincial vamos a reforzar y ampliar el Programa Infancias Protegidas y el Servicio Local de Infancias, sumando nuevos profesionales, descentralizando en equipos distritales y en los programas de fortalecimiento familiar de los 40 centros Cuidar".

En este punto, el titular del Ejecutivo local destacó un anuncio "muy importante": “En agosto abriremos la Casa de las Infancias. Un espacio de 800 M2, con una ludoteca, Cámara Gesell y espacios de entrevistas cuidadas y respetuosas para casos de ausencia de cuidados familiares, abandono, violencia, abuso y conflictos con la ley penal, llegando a más de 7.500 chicos y chicas con 60 profesionales".

Y completó: "Junto a la UNR desarrollamos el Programa Andamios de apoyo escolar para que puedan terminar la escuela. El año pasado 585 chicos pudieron hacerlo desde 47 puntos cuidar de distintos barrios, con materiales de estudio y acompañamiento de educadores".

Luego, Javkin señaló: “Estamos poniendo en marcha un cambio histórico en la descentralización municipal, transformando los Centros Administrativos de Distrito en Centros Cívicos. El próximo 4 de abril abrirá el Punto UNR en el Distrito Noroeste y el 15 se pondrán en marcha los cursos de la Escuela de Oficios, la Universidad abierta para Adultos Mayores y el asesoramiento académico para chicos de secundaria. Así avanzaremos con todos los distritos”.

En otro orden, recordó que junto al Gobierno de Santa Fe se pusieron en marcha las Intervenciones Barriales Focalizadas en barrios más conflictivos. “Ya comenzamos a trabajar en Stella Maris y La Bombacha acompañando el accionar del Ministerio de Seguridad, llevando el Plan Abre casa por casa”, dijo.

También rememoró que el 17 de marzo la Agencia Local de Prevención y Atención de Consumos Problemáticos cumplió un año. "Hoy la Agencia cuenta con 4 dispositivos funcionando: el Martínez de Estrada en el Noroeste, el Dispositivo Territorial Comunitario en el Oeste, La Cerámica en el norte, la Estación en el centro y el sur. Abriremos 2 más, uno en La Sexta y otro en Tío Rolo para llegar a más de 2.500 personas por año", precisó.

“Hacer y cuidar, nuestra prioridad. Con recursos propios seguimos fortaleciendo la red de instituciones para cuidar”, prosiguió Javkin, a la par que compartió: "A fines de este mes inauguramos las obras de ampliación de los centros Cuidar Flamarion y 23 de Febrero, y en abril vamos a habilitar un nuevo Centro Cuidar en barrio La Sexta, los que se suman al Centro Cuidar Viaducto, el Parque Oeste y el Punto Cuidar Sudoeste que ya están funcionado. Así, sumamos 6 nuevos centros Cuidar en estos 4 años, llegando a 40 en toda la ciudad".

También subrayó que en 2023 se abrió un centro de salud en barrio Olímpico y que desde febrero empezó a funcionar el nuevo Centro de Salud Hermes Binner en Avellaneda Oeste. “El primer centro construido desde 0 en 20 años. Vaya como un pequeño homenaje a quien más nos enseñó el valor de cuidar”.

“Continuaremos con este plan. Avanzaremos este año en dos obras emblemáticas en barrios históricos, ampliaremos con recursos propios los Centros de Salud Ceferino Namuncurá en el Noroeste y el Centro de Salud Mangrullo en el Sur, con salas de primera infancia”, amplió.

Dedicó además unos párrafos para referirse al brote de dengue que afecta al país en este momento. “Estamos llevando adelante diariamente operativos de prevención en los barrios más afectados, visitando casa por casa, fumigando, detectando febriles y acompañando a los y las vecinas que están transitando la enfermedad”.

"Desde los primeros casos importados, pusimos en marcha una estrategia de prevención temprana. Colocamos ovitrampas en la ciudad desde el mes de agosto para identificar los lugares más vulnerables. En el mes de diciembre empezamos con los operativos integrales en todos los barrios de la ciudad, siguiendo los mapas de calor de los casos. Monitoreamos día a día", enumeró las acciones llevadas adelante, y amplió: "Con la suba de casos, pusimos en marcha un sistema de llamadores, visitamos más de 5.000 viviendas, eliminando reservorios de agua y con fumigaciones domiciliarias en cuadrillas priorizadas. Hoy, logramos frenar la duplicación de casos de dengue en las últimas 3 semanas epidemiológicas. Pero insistimos en la prevención".

Por otro lado, habló de la incorporación de tecnología en materia de videovigilancia. “Iniciamos nuestra gestión con 164 cámaras municipales y durante estos 4 años quintuplicamos ese número. Adquirimos 600 cámaras con inteligencia artificial. El 24 de agosto de 2023 empezamos a instalarlas en 140 puntos críticos de la ciudad. Sumamos 70 puntos fijos para el control de patentes y nos comprometimos a hacer 50 Paradas Seguras. Ya instalamos 30", enfatizó el intendente, a la par que, señalando una imagen proyectado, señaló: "Miren este mapa: 884 ojos en la calle. A ellos se suman las 815 cámaras del Ministerio de Seguridad. Todo esto controlado desde el Nuevo Centro de Monitoreo, conectado directamente con el 911 y aportando permanentemente esta información a la justicia”.

Sobre el tema, abundó: "Mirar implica muchas cosas. Para cortar la cadena del dinero narco creamos una Agencia Municipal Anti Lavado. Ya supervisamos más de 500 habilitaciones y permisos y colaboramos desde el Municipio en 18 causas aportando información sobre 155 personas físicas y jurídicas. Logramos que la Procelac instale una sede local para mirar desde cerca lo que pasa en la ciudad y a partir de agosto del 2023 trabajamos en conjunto intercambiando información. Todo el peso del Estado, en todos sus niveles, con todos sus recursos, todo junto, todo a la vez".

Cultura, deporte y educación para las pibas y los pibes

“Un chico sano, haciendo deporte en un club, está más lejos de la droga y la violencia. Pusimos en marcha el Programa Crear. Más de 33.000 chicos y chicas fueron parte de los Juegos Crear, realizamos 16.000 evaluaciones deportivas, trabajamos con 126 clubes y entregamos 18.000 materiales deportivos a 200 instituciones de la ciudad. Este año duplicaremos el alcance de las evaluaciones deportivas, sumando más de 1.000 becas estímulo para deportistas”, comentó Javkin en otra parte de su alocución.

Asimismo, sostuvo que “la cultura pública es una decisión política de nuestro gobierno. Sin despilfarro y cuidando cada peso, promovemos a los artistas locales en festivales como FARO, Patria Mía, Bailes de Carnaval”.

“Para los más chicos, reconvertiremos el Planetario con actividades para que sea un espacio de ciencia y aprendizaje. También renovaremos el Centro Cultural Fontanarrosa en una usina de gestión y producción cultural en el casco histórico de la ciudad. Y este año en el que el querido Negro cumpliría 80 años, la ciudad lo va a homenajear con el primer Festival Fontanarrosa”, añadió.

“A todo esto le sumamos la red barrial de talleres de ajedrez, teatro, hip hop, orquestas infanto juveniles y escuelas de danza y artes plásticas en la que participan más de 10.000 chicos y chicas cada mes. Y para seguir llevando la cultura a los barrios, quiero invitarlos el 10 de mayo a la recuperación de un legado del Intendente Cavallero: la reapertura de la Casa de la Cultura Alvear” expresó Javkin.

"Salir de la violencia requiere oportunidades para nuestros pibes. Hace cuatro años pusimos en marcha las Estaciones Digitales y su Escuela de Robótica, creamos una en cada distrito. Con ellas llegamos a más de 3.500 chicos cada año formando en habilidades digitales y preparándolos para los trabajos del futuro. Este año duplicaremos la oferta y abriremos 6 nuevas Estaciones Digitales junto a organizaciones barriales”, detalló el intendente.

Además, indicó que solicitó al Gobierno Nacional continuar con la obra de la Tecnoteca en el Galpón 13, un proyecto seleccionado por el Banco Mundial, y expresó que a las Estaciones Digitales "le sumaremos este nuevo espacio que alojará a más de 2000 jóvenes y dictará capacitaciones en nuevas tecnologías y oficios digitales. A esto se le sumarán instancias para el desarrollo de proyectos y emprendimientos tecnológicos".

Transporte

El intendente dedicó un capítulo de su discurso para explicar “la enorme crisis que atraviesan los sistemas de transporte” y observó que “no es un tema de un gobierno”, a la par que expuso que no es una problemática que afecta sólo y exclusivamente a Rosario.

“Para entender la magnitud del problema, el precio de los combustibles tuvo un aumento del 150% en los últimos tres meses, y el costo de compra de las unidades aumentó 315%. Solo en el mes de febrero, el Estado Nacional recaudó mediante el impuesto a los combustibles despachados en el tejido urbano de la ciudad de Rosario, es decir plata que los rosarinos pusimos cuando los rosarinos cargamos combustible, 892.700 millones de pesos. ¿Y cuánto vuelve? $0”, sentenció Javkin y sumó que sin el Fondo Compensador de Transporte la ciudad pierde más de 600 millones de pesos mensuales para el Sistema de Transporte.

En este marcó, solicitó a los legisladores del interior, “que son la enorme mayoría del Congreso Nacional, que ese impuesto a los combustibles se reparta en forma justa en las ciudades del interior que prestamos servicio de transporte público”.

A pesar de esto, valoró que el municipio sostiene el sistema de transporte y comentó que durante todo el 2023 el Ejecutivo local le asignó al transporte de la ciudad más de 17.000 millones de pesos. “En estos cuatro años incorporamos 57 nuevas unidades 0km para llegar a los 690 coches en la calle, para mejorar las frecuencias en las líneas de mayor demanda”, expresó.

Y especificó: “Ya reconvertimos 4 coches diésel a troles eléctricos de la línea K, en abril sumaremos el quinto y para fin de año construiremos 10 más para completar la modernización. Además instalaremos 18 estaciones de bicicletas públicas para alcanzar las 102 terminales”.

“Dijimos que hacía falta recuperar el Tren de Cercanía. Teníamos razón. El Tren Rosario-Cañada de Gómez ya funciona con 3 frecuencias diarias y 4.000 pasajes vendidos por mes. Vamos a defender la continuidad de ese sistema de transporte. Lo nuestro hay que hacerlo, defenderlo y cuidarlo”, concluyó Javkin.

Presentes

El acto de apertura de sesiones contó con la presencia de la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, además de concejalas y concejales; la vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe, Gisela Scaglia; funcionarios de los gabinetes provincial y municipal; el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci; el arzobispo de la ciudad, monseñor Eduardo Martín; integrantes de la Mesa Interreligiosa y de la Multisectorial por la Paz; integrantes del Poder Judicial; directoras y directores de efectores de salud de la ciudad; miembros del directorio del Banco Municipal; autoridades de sindicatos, instituciones, fundaciones y organizaciones sociales; ex combatientes de Malvinas, y familiares de víctimas de la ciudad, además de vecinas y vecinos.

Con información de Rosarionoticias.gov.ar