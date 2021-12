La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó que el Gobierno nacional pagará, a través de la Anses, un bono antes de Navidad para los jubilados y ratificó que antes de fin de año se presentará en el Congreso nacional el Plan Plurianual que elabora el ministerio de Economía.



"El presidente (Alberto Fernández) le pidió al ministro de Economía (Martin Guzmán) y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, que vean la posibilidad de que se llegue a implementar un bono antes de la Navidad", dijo la portavoz en su habitual rueda de prensa de los jueves en la Casa de Gobierno.



En ese marco, reafirmó que "se está trabajando en el tema" y ratificó: "Va a haber bono, los detalles y el monto lo sabremos en el momento en que el ministro lo termine de definir".



En tanto, confirmó que el Gobierno "va a enviar el Plan Plurianual antes de fin de año" al Congreso y ratificó que la semana que viene comienza en el Parlamento la la discusión del proyecto de Presupuesto 2021.



"El lunes el ministro Guzmán va a concurrir a la Comisión de Presupuesto como hace todos los años y esperamos que esté votando el Presupuesto en la próxima semana y, a partir de allí, el ministro está abocado también a la presentación del plan plurianual próximamente", dijo Cerruti.



Por otro lado, sobre la marcha de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la portavoz dijo que el Gobierno "está transitando los pasos que hay que transitar" para "seguir avanzando con certidumbre hacia lo que la Argentina quiere", y que ese acuerdo "no afecte el crecimiento".



La portavoz señaló que el Gobierno busca que ese acuerdo permita "crecer" al país, que los argentinos "mejoren su calidad de vida" y "afrontar los cumplimientos internacionales".



"Esos pasos se están dando, es parte de la negociación y las conversaciones que están llevando los equipos técnicos en Estados Unidos y el ministro Guzmán está monitoreando y a cargo de esa negociación y de ese acuerdo", indicó.



Además, mencionó que ayer el presidente Fernández "en una cumbre muy importante, volvió a sentar la posición de la Argentina con respecto a FMI", en el sentido de que "la única forma de poder pagar y de poder crecer es a través de un desarrollo armónico".



"Se están dando pasos en el sentido de que el mundo comprende que no solo la Argentina sino los países de renta media necesitamos que las relaciones económicas internacionales sean más sean más justas y más equitativas", insistió Cerruti.



Por otra parte, acerca del ofrecimiento del Gobierno al Reino Unido de realizar vuelos humanitarios a los residentes de Malvinas que quieran visitar a sus familiares durante las fiestas de fin de año, la funcionaria sostuvo: "El Gobierno argentino ofreció por cuestiones humanitarias que puedan llevar adelante vuelos para que pasen las fiestas con sus familias a aquellos que así lo requieren y no se ha puesto ningún tipo de condiciones en ese sentido".



Ante la consulta de Télam, indicó que "se está esperando una respuesta de la Cancillería británica que, a pesar de que hay algunos trascendido en los diarios, todavía no ha llegado ninguna respuesta oficial a la Cancillería".



"Estamos todavía a espera de la respuesta", sostuvo, acerca del ofrecimiento argentino, con el cual el Gobierno busca avanzar en la reanudación de negociaciones en torno en torno al soberanía de las islas Malvinas, usurpadas en 1883 por el Reino Unido.