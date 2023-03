El senador provincial por San Lorenzo, Armando Traferri afirmó este miércoles que “no le preocupa” qué vaya a decir la Corte Suprema de la Nación sobre el planteo de los fiscales provinciales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra para poder citar al legislador a audiencia imputativa, en el marco de la causa por juego clandestino que lo tiene involucrado.

“Tengo muchos años en esto, es parte de la política, mucho más cuando vienen las campañas electorales, pero también tengo familia y es por la única razón que voy a luchar hasta las últimas consecuencias”, indicó el senador provincial, antes de ingresar en los Tribunales provinciales.

La alusión a la Corte Suprema de la Nación viene a cuento del pronunciamiento de este martes que emitió la Procuración General, en la que invalidó un fallo del tribunal supremo santafesino a favor de la inmunidad del legislador en la causa de juego clandestino.

Respecto de los fueros que lo blindan y evitan que deba comparecer en el banquillo de los acusados, el legislador dijo con soltura: “No depende de mí, hay que modificar la Constitución”.

“Yo fui a presentarme en el Ministerio Público de la Acusación, me tomaron algunas preguntas y me dieron un disco donde estaban todas las acusaciones. Cuando lo miramos con mi abogado, estaba en blanco”, aseguró.

Según Traferri, los fiscales Edery y Schiappa Pietra “son los nenes mimados de (Marcelo) Sain” que ordenaban allanamientos a pedido del ex ministro de Seguridad de Santa Fe.

“Mi causa va a terminar bien, porque me asiste la razón”, anticipó Traferri y comentó: “No me preocupa lo que diga la Corte (Suprema de la Nación), porque si me toca presentarme, me voy a presentar”.

Por último, el legislador provincial aseguró: “Voy a ser senador, porque mi trabajo de tantos años no es en vano”