En el recinto de sesiones “Raúl Ricardo Alfonsín”, del Concejo Municipal juró hoy e inició su segundo mandato el intendente rosarino, Pablo Javkin.

“A pesar de todo, en estos primeros cuatro años hicimos mucho. Dijimos que íbamos a ordenar las cuentas, y las equilibramos. Dijimos que íbamos a poner decenas de miles de luces leds más para que se viera mejor, y lo hicimos. Dijimos que íbamos a hacer el pavimento a nuevo, para que dure, y lo hicimos. Dijimos que íbamos a volver a tener plazas lindas para que las familias se encuentren y los chicos jueguen, y lo hicimos. Dijimos que Villa Banana iba a ser Barrio Banana, y lo hicimos. Dijimos que íbamos a hacer que el centro de la ciudad, el que usamos todos, volviera a vivir, y lo hicimos”, comenzó diciendo el intendente.

“Dijimos que íbamos a poner más ojos en la calle y lo hicimos. Dijimos que íbamos a hacer un Código de Convivencia nuevo y lo hicimos. Dijimos que había que recuperar la industria y lo hicimos. Hicimos todo eso y mucho más, pero claro que faltó. Por eso, lo vuelvo a decir: le doy a los rosarinos un gracias enorme por confiar. Me comprometo, yo y todo mi equipo, a dejar la vida para honrar la confianza de la gente de nuestra ciudad”, agregó.

“Dije durante la campaña que a pesar de lo solos que nos habían dejado, Rosario podía. No fue una frase más, es una convicción profunda: Rosario siempre puede. Pero ahora que ya no estamos tan solos, vamos a poder enfrentar en serio el principal flagelo que no nos deja vivir tranquilos. Desde acá, quiero decirle al nuevo Gobernador y a todo su equipo, que confiamos y creemos en él y que estamos listos para aportar todo lo que esté a nuestro alcance en la batalla urgente por recuperar la paz. Necesitamos que la calle sea para la gente buena, que el que las haga las pague, que los narcos estén aislados en serio, que los que tienen que estar presos no salgan hasta que no cumplan la condena”, cerró.

Por su parte, sobre el discurso de Javkin, Gigliani dijo: "Seamos claros. La urbanización de Villa Banana se logró con recursos económicos de Nación y Provincia. Sería éticamente correcto, además de puntualizar críticas, reconocer aportes fundamentales de otras jurisdicciones Además, las luces ‘blancas’ en su gran mayoría también fueron aportes del gobierno nacional y provincial. Faltaría más honestidad intelectual. A Rosario la sacamos adelante entre todas y todos".