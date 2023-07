En medio de indefiniciones por el traspaso definitivo del sistema de transporte Movi al de Sube, el precandidato a intendente por el socialismo, Enrique Estévez, criticó la suspensión de beneficios que tendrán los rosarinos con la extinción de la tarjeta Movi.

En diálogo con Sí 98.9, reflexionó: “Desde el último gobierno de Cristina (Kirchner) que estamos discutiendo sobre la implementación de la Sube, recién ahora la estamos teniendo con varios problemas. Vos no le podés pagar a un conocido en el colectivo, no podés pagar Mi Bici Tu Bici, no podés pagar estacionamiento medido”.

Consultado sobre la posibilidad de dar marcha atrás con la medida en caso de ser intendente, el dirigente socialista rechazó esa alternativa pero sí se mostró notoriamente molesto por la falta de información respecto de la nueva modalidad de pago.

“Nosotros teníamos una tarjeta que nos servía para muchas cosas. Pero fíjate ahora como el centralismo porteño no pudo aceptar eso. Yo planteo una reflexión al respecto, porque sino vamos detrás de caprichos que no sirven y son contraproducentes para la gente que vive en la ciudad”, sostuvo.

Más adelante, recordó: “Rosario a pesar de las quejas siempre tuvo muy buen transporte. Durante la intendencia de (Mónica) Fein nos decían que el pliego era para una ciudad europea, pero para nosotros el transporte va mucho más allá de tomarte un colectivo, cumple una función social, no es solo una ecuación económica”.

Durante las últimas horas la Municipalidad de Rosario anunció que en los próximos 30 días serán los últimos de convivencia entre las tarjetas Movi y Sube. A partir del 7 de agosto solo se podrá viajar en este servicio público utilizando la tarjeta Sube. A partir del lunes 10 de julio se eliminarán de las tarjetas Movi los servicios de Pasaje Plus y de cargas máximas correspondientes a 40 y 80 viajes.