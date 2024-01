El presidente Javier Milei se mostró contundente este lunes por la tarde en su cuenta social de X (ex Twitter) con una respuesta a una cuenta falsa de Axel Kicillof, en la que el supuesto gobernador señalaba que tiene “más años de estudio económico" que el presidente.

Milei, que este lunes viaja a Davos, Suiza, para participar del Foro Económico Mundial, le dedicó un posteo de 146 palabras a la cuenta falsa @Kicilloveok. “Sus diversos títulos no han ayudado a que los argentinos puedan vivir mejor, sino todo lo contrario. Es más, me parece que exageró en el cariño a la parte mala de la biblioteca, esa que no es parte de la solución sino del problema”, subrayó el mandatario.

La metida de pata no pasó desapercibida para nadie, menos para él, que unos minutos más tarde citó su propia respuesta y etiquetó a la verdadera cuenta del gobernador bonaerense: “Se lo remito para que esté al tanto Gobernador”.