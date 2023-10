Si algo caracteriza a La Libertad Avanza es el nivel de demencia de algunas propuestas, no solo de su candidato a presidente, Javier Milei, sino de una tropa que llegaría al Congreso nacional como Lilia Lemoine.

La cosplayer y libertaria quiere avanzar con proyectos como "la renuncia a la paternidad". "Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos (NdR. se refiere al aborto) y renunciar a ser madres, por qué los hombres por ley tienen que mantener una estructura porque la mujer le dijo “Sí, sí, acabá adentro que tomo la pastilla o le pinchan un forro", porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas aprovechando la calentura del tipo. Mi abuela enfermera me lo contaba"

El proyecto es la renuncia de la paternidad, algo que parece cumplirse de facto porque pese a la ley vigente, una de cada dos mujeres madres separadas no percibe cuota alimentaria, ni el progenitor de sus hijos e hijas cubre otros gastos.

Según la propuesta la mujer tendría 15 días para notificar al padre y éste podría decidir si se hace cargo o no. “No me parece justo que un hombre se tenga que hacer cargo de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener”.