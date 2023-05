El presidente Alberto Fernández convocó este lunes a "preservar la unidad" del Frente de Todos (FdT) e insistió con la realización de las PASO en caso de no definirse un candidato de "síntesis" que represente a todos los sectores de la coalición gobernante. "Si no hay un candidato que sintetice todo, que surja el más votado en unas PASO", afirmó el Presidente desde La Rioja, adonde viajó para saludar la reelección del gobernador Ricardo Quintela, que triunfó en los comicios provinciales con más del 50% de los votos y con quien recorrió obras y dio una conferencia de prensa.

El Presidente sostuvo que su tarea es "mantener unido al peronismo, garantizar transparencia en ese proceso y respetar lo que la gente diga", por lo cual enfatizó en la necesidad de "estar unidos, como se hizo en La Rioja, para enfrentar a los que siempre trabajan para ganar y lucrar en su propio beneficio". Por ello, añadió, "todas nuestras aspiraciones tienen que pasar a un segundo plano, dejamos una Argentina sembrada".

Tras destacar el triunfo del peronismo riojano, renovó sus críticas hacia el dirigente libertario Javier Milei y su agrupación, y rechazó la idea de que hubiese bajado de la candidatura presidencial: "No me bajé de ningún lado", sostuvo. Afirmó que "bajarse es irse a la casa; yo soy militante y Presidente", y dijo que su "mayor obligación" es "trabajar en los problemas que tiene la Argentina", al entender que "si yo me encierro en una campaña iba a tener que dividir mi tiempo, y lo que quiero es que el Gobierno resuelva los problemas para que los argentinos voten al compañero o compañera que me suceda".

El gobernador Quintela agradeció al Presidente el apoyo del Gobierno nacional a su provincia, que ha permitido la instalación de industrias y el crecimiento del empleo; consideró como pilares del crecimiento riojano al litio y las energías renovables y formuló una dura crítica al funcionamiento de la justicia, por lo cual propuso para su provincia establecer la "periodicidad" de los mandatos de los jueces, entre otras reformas.