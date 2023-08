Tras los resultados de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la devaluación de este lunes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó a mover sus fichas de cara a las elecciones generales.

Mientras por un lado prepara un desembolso de u$s10.750 millones para Argentina, por el otro llama al candidato al candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei.

"Nos han contactado. Tenemos que armar la reunión. No tenemos problemas con el Fondo”, contó economista en declaraciones a Radio La Red. "No es un problema, porque ¿cuál es la clave de todos los programas del Fondo? Bajar el déficit. ¿Y por qué fracasa siempre? Porque no se cumple. Nosotros tenemos un programa fiscal mucho más agresivo que el del Fondo, estaríamos sobre cumplidos en la meta porque tenemos esa convicción", agregó.

Asimismo, el directorio del FMI se reunirá el próximo 23 de agosto para tratar la aprobación del desembolso de u$s10.750 millones a Argentina. Desde el organismo confirmaron la reunión y manifestaron: "Valoramos las acciones de políticas recientes de las autoridades y el compromiso de salvaguardar la estabilidad, reconstruir las reservas y fortalecer el orden fiscal".

"El acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que se espera se reúna el 23 de agosto y apruebe los desembolsos acordados", aseguró Julie Kozack, directora de Comunicaciones del organismo.

Kozack explicó que "el 28 de julio, las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la quinta y sexta revisiones en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (EFF) de 30 meses de Argentina".

Según trascendió, el monto que el organismo internacional desembolsará mejoraría el acuerdo inicial por alrededor de u$s7.500 millones. cerca de u$s8.000 millones ese mismo 23 de agosto y otros u$s2.750 millones durante la primera semana de noviembre, antes de un eventual balotaje.

