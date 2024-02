El diputado de Bullrich que milita el ajuste y se fue al carnaval de Venecia

El diputado nacional del PRO Damián Arabia olvidó el discurso de “No hay plata” y se fue al carnaval de Venecia en medio del ajuste que impuso el gobierno de Javier Milei, del cual forma parte por ser mano derecha de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El carnaval de Venecia se cataloga como uno de los eventos más exclusivos del mundo ya que se hace en la romántica ciudad italiana a donde asisten personas de todo el planeta. Personas que cuenten con una abultada billetera porque la entrada cuesta más de 600 euros. A eso se le debe agregar el disfraz, que no es algo menor, y el alojamiento, que para esa época de demanda cuesta varios miles de dólares por noche.

Según se ve en sus historias de Instagram, que subió bajo el filtro “Mejores Amigos”, paseó por Madrid como primera escala. “Acaso me voy a beber todo el vino del VIP? La respuesta no los sorprenderá", dijo en una de las historias que subió.

Lo contradictorio de todo es que fue uno de los mayores defensores de la ley ómnibus que fracasó en el Congreso. De hecho, comparte el slogan de “No hay más plata” que utiliza el oficialismo para fundamentar el ajuste.

Sin embargo, Arabia no ve ninguna contradicción y escribió una publicación al respecto. "Lo que yo haga con mi vida privada, con mi orientación sexual y mi tiempo libre, no debiera ser tema de conversación pública. Que intenten atacarme con eso para no discutir mis ideas, demuestra que les estoy tocando los kioskos y tienen miedo. Así que saben qué? No voy a parar", afirmó.