¿Peligra la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO? La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dejó ver un cortocircuito en su relación con el ex presidente Mauricio Macri, que interfiere en los planes de reorganización del Gobierno nacional que tienen en mente junto a Javier Milei.

En una entrevista radial, la actual titular del PRO le tiró un palo a Macri al afirmar que “al cambio hay que apoyarlo sin especulaciones”, y luego se enojó por las preguntas sobre él: “No quiero hacer una entrevista hablando de Macri, soy ministra, estoy en otras cosas, no me interesa hacer una entrevista siendo la psicóloga de Macri. Hablen con Macri”.

De igual manera, la ministra también sostuvo que desconoce si el ex mandatario nacional se presentará en una lista de cara a las próximas elecciones del partido, y volvió a diferenciarse: “No es un problema de tiroteo, sino que al cambio hay que apoyarlo sin especulaciones, así de frente, yo soy más directa, estoy convencida, y voy al frente”.

Además, Bullrich también se distanció de Macri al asegurar que ella representa “una parte mayoritaria del PRO”, y que no le debe “pedir permiso a nadie”.

"Esta espuma de que el PRO está alineándose, es más espuma que otra cosa. Capaz, tiene que ver con que el 19 de marzo hay elecciones en el partido", deslizó la funcionaria de Milei, mientras las negociaciones entre LLA y el PRO ingresaron en un impasse, mientras buscan este “nuevo rediseño político” como una “coalición”.

"No es un cogobierno, no es un tema de cargos sino de principios, pero hay que ver si después nos bancamos esto, porque a la hora de la verdad, algunos terminan diciendo 'esto no me lo toques, cuidado con este interés que es mío'", indicó la funcionaria, y agregó que "es re fácil el acuerdo porque nuestro votante fue masivamente en la segunda vuelta a votarlo a Javier Milei".

Según Bullrich, "la Argentina de mantener los intereses de todos y querer cambiar, no existe. Hay que romper algunos huevos para hacer una tortilla, entonces mi objetivo como actual presidente del PRO es traer al partido a una estrategia de cambio".

Pese a que no dio detalles de negociaciones, el propio Milei avaló nuevamente la alianza, aunque la enmarcó como "una convergencia" que se dará "con el tiempo" gracias al "reordenamiento ideológico" que generó el frustrado tratamiento de la ley 'Bases' en la Cámara de Diputados, donde los legisladores amarillos fueron los únicos opositores que votaron totalmente a favor en general y en particular.

"En Diputados, el bloque del PRO trabajó de manera muy coincidente con nuestro bloque, en un orden espontáneo se acomodaron las fichas. Hay una posición que, con el paso del tiempo, los dos espacios vayan a una convergencia", apuntó Milei en declaraciones a radio La Red.