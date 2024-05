La imposición del Ejecutivo provincial de una declaración jurada para docentes para que expliciten si adherirán o no al paro convocado para mañana por los gremios del sector público despertó la reacción de los aludidos.

“En todos estos años de democracia, no tuvimos antecedentes que se pida a un docente una declaración jurada obligatoria de si va a hacer paro o no. Sin importar si ese día da clases o no. Que te obliguen a declarar si harías un paro o no en un día que no trabajás es brutal. Milei se animó a tanto”, se espantó Martín Lucero, secretario general de Sadop Rosario.

Tal como expresó este lunes el ministro de Educación, José Goity, el gobierno exige a los docentes realizar online a través del apartado web oficial “Mi Legajo”, una declaración sobre si adhieren o no a la medida de fuerza más allá de que pueda estar con licencia o no tenga obligaciones frente a alumnos ese día.

“Como la instalación del presentismo seguido de la amenaza de descuento de los días de paro no fueron suficiente para desdibujar la contundencia de la medida de fuerza, ahora exigen una declaración jurada si van a hacer o no paro y violan cualquier principio democrático”, afirmó Lucero.

Para el dirigente, en la provincia de Santa Fe, no hay registro de que se avasallen de esta manera las instituciones: “Es de una brutalidad propia de los gobiernos totalitarios, impropia de los gobiernos de la democracia. Debería reflexionar el gobernador Pullaro y todos sus funcionarios si es este el camino que quieren seguir para la provincia de Santa Fe”.

El escrito enviado por las autoridades ministeriales solicitando se complete la declaración jurada a través del sistema Mi Legajo hasta el 10 de mayo, especifica que es para todo el personal, sin importar los días y horarios en los que efectivamente preste servicios (es decir, aunque no deba dictar clases ese día). “¿Cómo que no importa el día de trabajo? Uno no está disponible a tiempo completo. El empleador ´compra´ la fuerza de trabajo en días y horarios específicos, no es dueño de mi vida a tiempo completo, ni de mis pensamientos, ni de mis preferencias, sobre todo en materia política”, planteó uno de los delegados de Sadop. Además en el caso de los docentes, los equipos directivos y de supervisión que no presenten la declaración jurada, “se presumirá” que no prestaron servicios.

“Como si la pésima propuesta salarial pudiera ser opacada por tanta amenaza”, concluyó Lucero.