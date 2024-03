El titular del sindicato, Rodrigo Alonso, dijo desde Santo Tomé que “al gobierno de Maximiliano Pullaro le falta voluntad política para solucionar este conflicto, porque es quien debe presentar una propuesta que lo resuelva”. En este sentido, despreció la oferta de aumento del 9 por ciento, al contrastarla con otras cifras: “La inflación en Santa Fe en enero fue del 20%, y en febrero, 13%. Otras provincias ofrecieron más, como en Buenos Aires, 20%; Ciudad de Buenos Aires, 20%; y Entre Ríos, 19%”, comparó el gremialista.

El gremio docente cumple este martes otra jornada de paro, en el marco de su plan de lucha por mejoras de salario y de condiciones laborales. En todos los departamentos, Amsafé organizó diversas actividades, y en Rosario el epicentro fue una marcha que unió plaza 25 de Mayo con plaza San Martín.

Alonso aseguró que el acatamiento a este paro de 48 horas es del 100% de la docencia de enseñanza pública. “Esto demuestra la firmeza de nuestra organización con este medida que votaron 33.000 compañeros”, destacó. El rechazo docente a la oferta salarial la semana pasada fue prácticamente unánime.

“Este conflicto se extiende porque el gobierno no toma dimensión de su gravedad, del malestar de los trabajadores y jubilados de la educación que estamos por debajo de la línea de la pobreza”, señaló. Y envió un mensaje a los padres de alumnos, que suelen discrepar con la política gremial de Amsafé. “Nuestra pelea no es sectorial, no es solamente por aumento salarial, es para mejorar la condiciones para poder enseñar y aprender”, dijo.

El gobierno mejoró la oferta en 2 puntos respecto del 7% inicial de aumento que había formulado en febrero. Ahora propone 9% de incremento para el mes de abril, luego de haber otorgado –con demora– los incrementos convenidos por la paritaria 2023. Eso representaría en el salario de un docente inicial un aumento de 27.000 pesos. Pero como el gobierno nacional retiró el Fondo de Incentivo Docente, y la Casa Gris se niega a sostenerlo, cada maestro dejará de percibir ese concepto que equivale a 28.000 pesos. Por lo tanto, deducen en Amsafé, la propuesta salarial concreta es de rebaja de sueldo en Santa Fe. Sumado a eso, también cae el Plan 25, que ocupaba al docente en el dictado de una hora más de clase. “Así el salario disminuirá aún más, entre 45 mil y 60 mil pesos menos vamos a cobrar”, protestó Alonso.

Las actividades que Amsafé organizó como parte de esta medida de fuerza –que la semana próxima tendrá también un paro de 48 horas– incluyen acciones de concientización social acerca de la consigna “la escuela como territorio de paz”.