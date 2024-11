Desregulación de medicamentos y prepagas: los temas del discurso de Cristina

Cristina Fernádez de Kirchner volvió a hablar públicamente, este sábado al mediodía, en un acto por el Encuentro Nacional de Salud que se realizó en la Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario.

Ante carce de 10 mil personas, la ex presidenta repasó los logros de su gestión en materia sanitaria y apuntó contra la desregulación selectiva del Gobierno nacional.

En el inicio de su discurso, la dirigente peronista afirmó que estaba muy contenta por estar en Rosario y aclaró que hablaría “con la autoridad de los hechos y de lo hecho”.

“La salud no es un hecho científico, es un hecho político y social. Y requiere de un país en el que no sólo funcionen los hospitales sino que haya cloacas, trabajadores con salarios dignos”, señaló la ex mandataria.

“Es bueno recordar que hubo un país que construyó un sistema sanitario que mejoró la calidad de vida de los Argentinos, sin distinciones", recordó Cristina y repasó algunas políticas públicas que se implementaron durante su gobierno, como el Programa Médico Obligatoria (Fertilización Asistida), el incremento del plan de vacunación, la entrega de remedios gratuitos para pacientes con HIV, y la “Ley para que las prepagas no pudieran fijar unilateralmente la cuota como hacen ahora”.

Por otro lado, la titular del PJ invitó a “contruir un Estado eficiente”. "Porque la próxima etapa es el sistema integrado de salud, pero para eso se queriere de un Estado muy organizado e informado”, dijo.

Prepagas

“Hay dos temas centrales que desnuda como mentiroso y falso el discurso de la desregulación del Estado para ayudar a los ciudadanos: uno es que desregularon las prepagas en perjuicio de millones, donde te fijan la cuota que se les canta. Y el otro gran tema, que no se animan a desregular porque lo hacen a favor de poquitos, es el de los remedios”, remarcó CFK y manifestó: “A ver, Milei, ya que sos tan guapo, desregulá los medicamentos, así podemos tener importados genéricos para reducir el presupuesto sanitario”.

Medicamentos

“Los laboratorios argentinos han tenido una rentabilidad extrema en medio de la miseria popular porque se le cayeron las ventas pero lo compensaron con el aumento de precios, algunos que llegan al 500%”, recordó la ex presidenta y concluyó: "Desde la UNR le decimos a Milei: ‘animate y desregulá los medicamentos’".