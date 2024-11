La ex jefa de Estado y próxima presidenta del Partido Justicialista (PJ) Cristina Kirchner encabezó el acto por el Día de la Militancia peronista en Santiago del Estero y aseguró que está dispuesta a pagar el castigo que le quieren imponer.

“Estoy dispuesta a pagar el castigo que me quieren imponer, no me van a hacer arrepentir de nada”, dijo la ex mandataria tras el falló de segunda instancia que confirmó su condena por la causa Vialidad.

En tanto, Cristina Kirchner lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei y aseguró que no se parece el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien definió como "nacionalista" que defiende las políticas en favor de su país.

"Este es un koala, payasesco y humillante. Los argentinos no nos merecemos esto", resaltó.

La ex presidenta se expresó así al encabezar el acto por Día de la Militancia peronista, en el que se conmemora la vuelta a la Argentina del ex presidente Juan Domingo Perón, en 1972, después

de estar proscripto 18 años.

Cristina Kirchner ingresó al club santiagueño Quimsa con el tema "Fanático" de Lali Espósito y compartió el escenario con el organizador del evento y senador nacional José Neder y con el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora.

Al realizar un análisis sobre la actualidad política nacional, lanzó: "Nos vienen a vender que el Estado no sirve, cuando puntualmente Elon Musk empezó con un préstamo de millones de dólares".

En la misma línea, recordó que "el Estado de los Estados Unidos siempre aportó para todos los avances tecnológicos" y, por eso, "hay que defender" el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica y "a toda la comunidad científica".

"Es insostenible vender un país que se sostenga solamente de una economía agroexportadora", sostuvo.