La diputada provincial del Frente de Todos, Lucila De Ponti opinó sobre la situación de violencia que vive Rosario y pidió que el destacado espacio que ocupa hoy la ciudad en las agendas periodísticas nacionales implique un punto de inflexión y se aporte a desespectacularizar el problema para entender su complejidad.

“Hoy los vecinos de Rosario padecemos esta violencia, pero el problema es más grande que nuestra ciudad y requiere del compromiso de todos los niveles del Estado, de todas las instituciones y sectores políticos en una solución que pueda extenderse territorial y temporalmente”, dijo la diputada en contacto con Sí.98.9.

Quien apuntó que está por comenzar un período de campaña en el marco del cual la gravedad del problema “debería generar un compromiso de seriedad y responsabilidad para sacar este tema de las disputas electorales, de los slogans y consignas. Entendiendo que lo que está en juego es la vida”.

“Es prioritario sincerar que la solución va a ser más compleja y difícil que lo que hasta hoy se haya hecho, que seguramente requerirá de un volumen mayor de las políticas hasta aquí implementadas y de acuerdos que hasta hoy la política no supo construir”, manifestó.

El gobierno nacional mantiene demorada la designación del 20 por ciento de los jueces federales en la provincia, mientras que están vacantes el 25% de los cargos de fiscales federales. Las demoras en designar jueces y fiscales llevan cinco años en algunos casos: existen concursos que se hicieron en 2018.

“En Rosario hace más 40 años que no se realizan designaciones lo que habla de un problema que es arrastrado por los distintos gobiernos que no lograron fortalecer este sector de la Justicia”, marcó De Ponti.

Tal como había pedido el gobernador Omar Perotti, el gobierno nacional habilitó la creación de una delegación de la Unidad de Información Financiera en Rosario. En ese sentido la diputada dijo que es importante porque es parte de los compromisos que asumió el presidente de la nación. “Es necesario para desmantelar la renta de las asociaciones ilícitas, pero tiene que ser acompañado de muchas decisiones en conjunto y que estén acordes a la dimensión del problema que enfrentamos, esperamos que esto sea un punto e partida”, expresó.

Días atrás, el jefe de gabinete de ministros de la Nación, Agustín Rossi fue elocuente al describir el problema de la inseguridad en Rosario. “La situación es grave, alarmante, ponga el grado o el calificativo que quiera y se queda corto”, dijo.

De Ponti avaló los dichos del ministro y argumentó que y lo peor que puede pasar es que la violencia quede atrapada en disputas electorales de slogans y echarse culpas. “La sociedad no quiere eso, hay que hacer una autocrítica amplia y ver las causas del problema, lo que requiere de consenso, que hasta ahora no se construyeron, por eso hay que salvaguardar la mirada de este problema”.

“Esto no quiere decir que los sectores políticos no hablen de seguridad, hay que evitar lo efectista”, opinó y dijo que su idea es “poder empezar a transitar un nuevo periodo político e institucional que hasta ahora no hemos visto de parte de la quienes deben llevar adelante las decisiones”.