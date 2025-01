El peronismo santafesino crepita en broncas cruzadas que se agigantaron luego del curioso congreso partidario del 28 de diciembre, que se hizo por teleconferencia. Como se sabe, hubo tres sectores que abandonaron el plenario y se plantaron en la decisión de armar por su cuenta cada uno una lista diferente de candidatos a convencionales constituyentes.

El sector de Marcelo Lewandowski, el Movimiento Evita, y Hacemos Santa Fe tomaron esa decisión al observar numerosas anomalías en el congreso que convocó el titular del partido, el exsenador Guillermo Cornaglia, y que dirigió el exdiputado Luis Rubeo.

“El congreso definió delegar el armado de una sola lista a una mesa de acción política, y discrepamos con eso. Lo planteamos antes del congreso y nos dijeron que no. Ahora apelamos, y si no hay acuerdo vamos a participar con una lista propia, porque la voluntad es participar de la elección de constituyentes”, dijo Juan Manuel Pusineri, exministro de Trabajo del gobierno de Omar Perotti.

En diálogo con RosarioPlus.com, Pusineri refirió un antecedente de 2003, cuando el congreso nacional del PJ facultó a una comisión de acción política a elegir candidatos en lugar de ir a una compulsa interna. Un fallo de la jueza María Romilda Servini, confirmado luego por la Cámara Nacional Electoral, anuló esa delegación por inconstitucional.

“Es el mismo planteo que hicimos y el mismo que vamos a hacer en sede judicial o del tribunal electoral. Estamos dentro del plazo de impugnación ante el Tribunal Electoral Provincial que recién vence el 13 de enero, pero no descartamos acudir antes por los plazos electorales que se acercan. Será muy difícil que los jueces ignoren este antecedente de los máximos órganos electorales federales”, anticiparon desde el perottismo.

Pusineri, al margen de lo jurídico, apuntó al desacuerdo político. “Para la elección de constituyentes no hay primarias sino que la resuelven los partidos. Entonces el planteo fue que se habilite distintas listas, como neolemas, y después sumar los convencionales, no es un cargo ejecutivo, no es una sola persona. Tampoco es como en una elección de diputados donde el que gana se lleva 28. Es por sistema D'Hont”, distinguió.

Para Pusineri, era la forma de zanjar las diferencias en el gran mosaico del peronismo santafesino. “Antes de entrar al Congreso, con Eduardo Toniolli, se lo planteamos a Cornaglia y a Rubeo, y nos dijeron que no era posible. Pedimos someterlo a votación, y también respondieron que no”, se quejó.

En tren de análisis, Pusineri estimó que la razón de la negativa es conservar la sartén por el mango. “Creo que hay una intencionalidad de tener el sello partidario exclusivo, hoy el partido está conducido por una alianza en la cual participa básicamente Armando Traferri y Rubén Pirola, La Cámpora, y el sector de Agustín Rossi. Y con esa alianza en la conducción del partido tienen la posibilidad de definir las listas”, concluyó.

El reclamo del espacio Hacemos Santa Fe es que no se respeta la equidad entre las distintas tribus que componen la heterogeneidad del peronismo. Y por otra parte, las irregularidades que denunciaron sobre la integración del cónclave, con congresales no debidamente acreditados.

Confrontado con el reproche que le hacen al perottismo en el resto del arco peronista, de haberse cortado del partido en función de un acuerdo con el pullarismo, Pusineri lo negó de plano.

“Nosotros somos oposición al gobierno de Pullaro, lo que no quiere decir que en cuestiones institucionales obremos con responsabilidad y coherencia. La necesidad de introducir reformas en la Justicia y cambios en la Corte es una, de hecho propusimos un ministro como Rubén Weder; con la reforma constitucional el peronismo históricamente lo viene planteando. Con la continuidad de las obras, de las políticas que hicimos nosotros coincidimos, en obra pública, hidrovía, boleto educactivo gratuito. Sería muy fácil oponerse porque el otro está en el gobierno”, recriminó.

Por otra parte, marcó Pusineri las diferencias. “Por ejemplo, la cantidad de funcionarios, que Pullaro duplicó en cantidad respecto de lo que había en nuestro gobierno; o la reforma previsional que votamos en contra, con el tema de los tres jueces que se designaron y en la forma que lo hicieron votamos en contra. Somos oposición pero tampoco adoptaremos una postura necia de oponernos por oponernos”.