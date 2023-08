“Desde hace años que denunciamos que los funcionarios cobran sueldos de privilegio, siendo parte de una casta política que vive con altos privilegios para legislar y gestionar a favor de los intereses de los grandes capitalistas, que votan leyes antipopulares como pasó en Jujuy, y viven muy alejados de los problemas del pueblo trabajador”, planteó Octavio Crivaro, primer candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda en la lista que lleva para presidenta a Myriam Bregman, y a Nicolás del Caño como vice.

Este sociólogo y trabajador de Ansés va junto a la docente Daniela Vergara como propuesta parlamentaria de la izquierda en Santa Fe, con Adolfo Columbich e Irene Gamboa, candidatos a Parlasur regional.

“Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y muchas compañeras y compañeros que tienen bancas ya cobran como un docente”, distinguió Crivaro acerca de la remuneración de los diputados de izquierda. "Milei habla contra la casta pero cobra su sueldo millonario y ni siquiera va a las sesiones que le corresponden como diputado, defiende la casta de los grandes empresarios de la cual es parte. Desde la izquierda, en cambio, hemos presentado el proyecto para que todos los diputados y funcionarios ganen como un docente desde el 2014 y es algo que ya lo hacemos. Porque si estamos en el Congreso o en las cámaras legislativas es para hablar y defender los derechos de los trabajadores, las mujeres y juventud, nuestras bancas están al servicio de todas las luchas que emprendan los trabajadores”, postuló.

De cara a los comicios de este 13 de agosto, Irene Gamboa agregó: “Queremos aumentar la representación en las bancas y tanto del Congreso Nacional como en el Parlarsur tenemos esta propuesta de que los diputados y funcionarios cobren como una docente, pero no se trata solo de bancas. Este 13 de agosto un voto a la izquierda, un voto fuerte en todo el país, es un mensaje de que hay un sector que tiene bronca pero no la convierte en resignación. Primero le decimos a la gente que no vote un mal menor, que no se resigne a elegir entre Unión por la Patria que tiene a Massa embargando nuestro futuro y el de generaciones con el FMI, o entre Larreta y Bullrich que se pelean para ver quien le quita más derechos a los laburantes. Llamamos a poner esa bronca sobre la mesa y pelear por organizarse, que es lo que hace la izquierda. Nuestro objetivo de conquistar bancas de diputados es para que esas bancas sirvan para organizar las luchas, como hacen Nicolás Del Caño, Alejandro Vilca y Myriam Bregman. Por eso el voto a la izquierda tiene que ser lo más fuerte posible, que exprese el descontento de que no queremos que le saquen a los jubilados, a la salud, a la educación para pagarle al FMI”.