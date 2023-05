La vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó un masivo acto ante una multitud en Plaza de Mayo, a 20 años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner. Escoltada por el diputado Máximo Kirchner y los ministros Eduardo "Wado" de Pedro (Interior) y Sergio Massa (Economía) pero no hubo anuncios.

Durante su discurso reivindicó la gestión de gobierno entre 2013 y 2015, defenestró a la Corte Suprema de Justicia y respaldó a medias a Alberto Fernández.

"Todos saben las diferencias que he tenido y que tengo. Dije que iba a haber crecimiento y había que cuidar que no se lo llevaran cuatro vivos y pasó que se lo están llevando cuatro vivos", subrayó y agregó: "Aún con diferencias, este gobierno es infinitamente mejor lo que hubiera sido otro de Macri, no tengo dudas".

Sobre el final, y respecto al futuro inmediato, sostuvo: “Basta de pedirle al otro que haga cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer; hay que romperse lo que hay que romperse”.

Noticia en desarrollo