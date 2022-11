La ministra de Salud, Sonia Martorano, expresó preocupación ante lo que considera un retroceso en la cobertura de la vacunación en la población actual. Lo dijo en el marco del comienzo de una nueva etapa para la inoculación contra el covid 19, recomendada para mayores de 50 años, personas inmunodeprimidas, personal de salud y aquellos que no se hayan puesto la tercera y cuarta dosis. Pero la preocupación de la máxima responsable de la política sanitaria en Santa Fe atañe a todo el calendario oficial de vacunas. Y eso se condice con una tendencia similar que se registra a nivel global.

No se trata de la pandemia de Covid 19, algo que poco a poco se va dejando atrás, sino de la proliferación de discursos antivacunas que ya manifiestan sus efectos en la prácticas de la población.

"Vemos con preocupación la falta de cumplimiento en el calendario oficial de vacunas", expresó la funcionaria y en ese sentido expresó que "se convive con un fenómeno que no es solo nuestro, sino que también sucede en Europa y en Estados Unidos, que son los grupos antivacunas por lo que desciende la vacunación", dijo en diálogo con Leo Ricciardino por Sí 98.9.

"Ya han empezado a aparecer casos de poliomelitis y sarampión tanto en Estados Unidos como en Brasil y el Covid nos demostró que todo está a la distancia de un avión, con lo cual el riesgo es real", detalló la ministra. "Viendo lo que sucede en el mundo estamos remarcando la necesidad de cumplir el calendario de vacunación", subrayó.

La triple viral (sarampión, papera y rubiola) y la vacuna contra la polio, son los "dos pinchacitos" que piden a los padres estar atentos y no dejar pasar el tiempo. Antes de los 5 años los niños deben contar con estas vacunas. "Santa Fe ya tiene un 70% de esta población vacunada , necesitamos llegar al 90. Por eso estamos yendo jardín por jardín para reforzar la campaña de vacunación".

Sin embargo no atribuyó esto sólo a la proliferación de discursos antivacunas sino a las particularidades que implicó la pandemia. "En el período de pandemia la gente se alejó mucho de los efectores de salud. Primero por la cuarentena, luego por la recomendación de no ir si no presentabas síntomas para resguardarse, etc. Esto sucedió no sólo aquí, sino en el mundo", detalló.

Escuchá la entrevista completa