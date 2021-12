Convocan a reclamar por medidas urgentes contra la quema del humedal

Organizaciones civiles abocadas a enfrentar la depredación ambiental expresada en la quema de humedales por estos días convocan este jueves a las 18 a concentrarse frente a la delegación Rosario de Gobernación para reclamar una intervención urgente y eficaz que le ponga coto al ecocidio.

Verónica Carrizo, referente del movimiento socio-ambiental y militante del Frente de Izquierda, describió el sentido del llamado: “Nos convocamos junto a diferentes organizaciones socio-ambientales porque la situación en el delta del Paraná es verdadera alarmante. Ni el gobierno de Perotti ni el de Bordet dan ningún tipo de respuestas. El fuego arrasa con todo, ya lamentamos la pérdida material de dos viviendas y los únicos combatiendo las llamas son las familias de isleños y los brigadistas que se acerca de forma solidaria y autoconvocada. Nos llenan de bronca las imágenes que vemos, pero salimos una vez mas a las calles a reclamar que los gobiernos actuén rápido y seguimos exigiendo la Ley de Humedales que fue cajoneada por todos los bloques políticos”.

También Irene Gamboa, ex candidata a senadora por el FIT manifestó su preocupación por los incendios que persisten en once provincias. "Las declaraciones del ministro de Ambiente Juan Cabandié son puro cinismo, porque defiende el modelo extractivista, como también lo defienden el Frente de Todos, Cambiemos y los radicales. Necesitamos de manera urgente que el gobierno nacional intervenga, ya perdimos miles de hectáreas. Hoy salimos a las calles siguiendo el importante ejemplo del pueblo de Chubut que logró frenar en las calles la ley que impulsaba el gobierno peronista que permitía la mega minería en esa provincia. Necesitamos respuestas ya, no puede seguir avanzando el fuego de los especuladores agroganaderos e inmobiliarios. Basta, nos están prendiendo fuego el país”, exclamó.