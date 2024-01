El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados continuará este jueves con el análisis del proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" tras un cuarto intermedio dispuesto este miércoles por la noche por pedido de los bloques de Unión por la Patria (UxP) y la UCR, y oposición de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), que querían que pretendían continuar los debates

Para este jueves se esperan los testimonios de Pablo Quirno, secretario de Finanzas; Pablo Lavigne, secretario de Comercio, y Juan Paso, secretario de Industria y Desarrollo y los expositores de las áreas de Salud, Educación y Trabajo.

Además, para las 14 está prevista la presentación del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro.

Poco antes de la medianoche, el bloque UxP solicitó postergar para hoy a la mañana el resto de la agenda que se desarrollaba en el marco del plenario de comisiones, pedido que fue avalado por la UCR pero resistido por el oficialista LLA.

Tras 14 horas de debate, iniciadas ayer a las 9, el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, pidió la palabra para que los funcionarios del área de Economía que aún restaban exponer ayer se reprogramaran para este jueves.

"Entendemos la dinámica del trabajo, el tema energético llevó más de lo previsto, quedan dos o tres temas gruesos para hablar, y los que estamos acá queremos hacer las cosas bien, por eso propongo que los testimonios que faltan se reprogramen para mañana (por hoy)", dijo.

En ese sentido, valoró "el ida y vuelta y casi el diálogo que se dio entre los funcionarios y los diputados" y lamentó "que se haya dejado tanto tiempo esperando a los funcionarios mientras hablaban otros".

Pero desde LLA, Nadia Márquez, señaló: "Pasamos todo el día de ayer y de hoy escuchando la importancia de preguntarle a los funcionarios, se enojaron cuando un funcionario terminaba y seguía otro, y ¿saben qué?, ahora se quieren ir a dormir".

"Sé que les cuesta hablar de trabajo, de esfuerzo y de mérito, porque el concepto es otro; pero mientras tanto, los médicos que están de guardia o los policías que están en servicio, no se pueden ir a dormir", agregó.

Por su parte, la radical Carla Carrizo dirimió en favor de Martínez: "Me parece una falta total de respeto de la diputada de LLA, porque acá estamos todos los partidos que garantizamos la gobernabilidad parlamentaria; y acá entre colegas el respeto no se pierde, no lo vamos a permitir; aprenda las reglas si quiere convivir acá cuatro años".

"Usted no nos puede manejar la agenda a nosotros, una cosa es hablar de política y otra cosa hablar de la calidad de los que estamos acá; porque nosotros representamos al pueblo que nos votó. Son minoría, tienen que aprender a respetar que todos nos necesitamos para sancionar una ley", enfatizó.

Por último, dijo: "Nadie trabaja a la 1 de la mañana porque queremos que la gente vea de lo que debatimos, las preguntas que queremos hacer, que el tema de Hacienda se pase para mañana, a las 9, a las 8, a las 7", cerró.