El concejal Lisandro Cavatorta presentó un proyecto para extender la Noche de las Peatonales a diferentes centros comerciales de los barrios de Rosario, con igual presupuesto y publicidad. De esta manera, se busca dinamizar el comercio barrial y acercar un evento que se hace en el centro a todos los vecinos de la ciudad.

“Ya vimos que la Noche de las Peatonales funciona, pero, ¿por qué tiene que ser solamente en el centro? Es momento de llevar este evento a los barrios. Apoyamos lo que se viene haciendo, pero hay que pensar de forma más amplia. Tenemos que llevar esto a otros centros comerciales de la ciudad y esto tiene que ser una política de Estado, por ordenanza, para siempre y gobierne quien gobierne”. indicó el concejal Cavatorta.

Este sábado miles de rosarinos vivieron una nueva edición de la Noche de las Peatonales, disfrutando distintas propuestas culturales, gastronómicas y artísticas, a lo largo de la Peatonal San Martín, Córdoba y distintos espacios y galerías del centro. En un momento de fuerte caída del consumo y retracción de la actividad económica, este tipo de actividad beneficia directamente a comerciantes y emprendedores, revitaliza la zona céntrica y ofrece una opción diferente para pasear y distenderse.

“Personalmente colaboro con eventos en los barrios todo el tiempo. El Municipio también lo hace. Pero siempre es a partir de la demanda de los comerciantes. Por eso buscamos que haya una ordenanza que garantice esto de ahora en adelante. Todo el año, todos los años”, declaró el presidente del Bloque Justicialista en el Concejo.

El proyecto presentado contempla generar circuitos con actividades gastronómicas, artísticas y culturales, que fomenten la visita a diferentes centros comerciales barriales de la ciudad. A la vez, busca que dichas actividades sean brindadas prioritariamente por quienes tienen sus negocios en estos centros comerciales o viven en su entorno.

“Llevar un evento como la Noche de las Peatonales a los centros comerciales de toda la ciudad, con la difusión y los recursos que un evento de esta magnitud implica, es una excelente manera de contribuir y apoyar el comercio de los barrios, a sus vecinos, su identidad cultural, especialmente en este contexto de crisis. También es una señal que enviamos desde el Estado Municipal, de que todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Alguna vez escuché decir que el centro de la ciudad es el barrio de todos. Suena bien, pero no es real. El centro es el barrio de quienes viven en el centro”.

En este sentido se pronunció Cavatorta, "lo que funciona, hay que multiplicarlo. Pero de forma planificada, con un calendario organizado y con el mismo presupuesto y recursos para todos los centros comerciales. Que no sea una decisión arbitraria o esporádica. Que no aparezcan las actividades en los barrios dos meses antes de las elecciones”.

Por el momento, se propone hacer pruebas piloto en cinco de ellos: Tiro Suizo (San Martín desde Uriburu hasta Arijon), Empalme Graneros (Juan José Paso desde Campbell hasta Larrea), Alberdi (Av. Alberdi desde Junín hasta Av. Portugal), Ayacucho (Ayacucho desde Batlle y Ordóñez hasta Lamadrid) y Bella Vista (Pte. Perón entre Avellaneda y Cafferata.)

“La Noche de las Peatonales está muy bien y llegó para quedarse. Pero a las familias que viven lejos a veces se les complica ir al centro y sobre todo volver tarde. Y más a partir de la crisis del transporte, que está cada vez más caro y con menos frecuencias. Mientras que algunos vecinos pueden ir y volver caminando a las peatonales y en quince minutos estar en su casa, otros tardan el triple, o directamente no pueden hacerlo. No es esa la ciudad que queremos. Esa ciudad no le conviene a nadie,vivas en la zona que vivas”, continuó Cavatorta.

Además de proponer la descentralización de la Noche de las Peatonales, como una política pública más, el proyecto presentado en el Concejo busca también ayudar a corregir las fuertes disparidades que existen entre el centro de la ciudad y algunos de sus barrios más emblemáticos y tradicionales.

Sobre esta situación, reflexionó Cavatorta, afirmando que “estamos en tiempos donde el individualismo y la desigualdad son moneda corriente, en Argentina y en todo el mundo. Rosario no es la excepción. Nuestra ciudad sufre muchos desequilibrios. Basta con caminar por cada barrio y hablar con los vecinos para notar las diferencias en servicios, infraestructura, transporte y seguridad. No estamos hablando de dos ciudades, sino de varias ciudades en una. Por momentos parece que ser rosarino para algunos es una cosa y para otros, algo totalmente distinto”.



A modo de cierre, el concejal dijo que “estamos proponiendo una iniciativa que va a ayudar a los comercios de los barrios, que integra la ciudad y permite que en los barrios se acceda a la misma oferta gastronómica, cultural y comercial que en el centro. Pero sobre todas las cosas refuerza el sentido de comunidad. Una comunidad organizada es una comunidad más segura y menos violenta. Y si estamos más seguros, la economía funciona mejor. No puede haber desarrollo ni crecimiento económico sin seguridad”.