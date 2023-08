La tragedia acercó a la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, con su rival en la interna opositora, Horacio Rodríguez Larreta, a quien bancó luego de que una protesta en el Obelisco derivara en un enfrentamiento con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que detuvo a cuatro personas, una de las cuales falleció producto de una descompensación después de ser reducida por personal de seguridad.

"Yo compito con Larreta, pero en esto estoy al lado de él", dijo Bullrich en referencia a las PASO en una entrevista en la señal LN+ y al aludir a las acusaciones de quienes culpan a la policía porteña por la muerte del manifestante. Así, descartó que el deceso de Facundo Molares, de 47 años, estuviera relacionado con el accionar de los efectivos de seguridad.

De hecho, se valió dell titular del SAME para fundamentar: "La credibilidad de (Alberto) Crescenti no se puede poner en duda", dijo Bullrich, quien hizo hincapié en la salud del manifestante para explicar su muerte y agregó: "Todos vimos las imágenes donde una persona detenida empezó a tener una situación de movimientos extraños en su cuerpo. No se puede poner en duda la credibilidad de los médicos”.

"Estoy al lado de Larreta y del Gobierno de la Ciudad para que no quieran involucrarla en una represión de la policía que no tuvo nada que ver. Me parece una barbaridad absoluta pensar que fue culpa de la policía", sostuvo y también se refirió al desempeño del SAME, que en un comunicado informó que las causas del paro cardíaco que sufrió el periodista y militante fallecido fueron "producto de factores de riesgo".