La discusión entre los anestesistas y el Iapos por el cobro de los aranceles, que los profesionales decidieron unilateralmente que se deben pagar de manera particular y esperar un reintegro, no termina de aplacarse. Los profesionales

El titular de la Asociación Rosarina de Anestesia, Analgesia y Reanimación, Bruno Dimónaco, le quitó responsabilidad a la entidad y dijo que es una decisión de cada profesional, aunque bancó la medida. A la vez, cruzó al gobierno provincial cuando sostuvo que se puede resolver la situación "a partir de la intervención de algún funcionario con voz autorizada".

La frase parece tener un doble sentido ya que el lunes el ministro de Economía, Pablo Olivares, hizo declaraciones sobre la problemática y en términos duros al sostener que los profesionales “son empleados de los sanatorios" y descartar ese mecanismo porque no hay potestad para ello. Hasta sugirió la posibilidad de presentar querellas judiciales por el incumplimientos de esos servicios.

Desde la asociación de profesionales explican que no hay suspensión del servicio por más que el paciente o familiar no pueda pagar en ese momento y que solo cambia la modalidad de cobro. Además, reclaman deudas que el gobierno dice no tener con los profesionales. En todo caso deberán reclamarle a los sanatorios “ya que Iapos está pagando a sus empleadores".