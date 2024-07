Conflicto en IAPOS: anestesistas comenzaron a cobrar un “exorbitante” plus a los afiliados

La profunda situación de crisis de la obra social provincial IAPOS sumó un nuevo capítulo esta semana. Los trabajadores estatales reclaman que los anestesistas -aduciendo las deudas e irregularidades del organismo- cortaron repentinamente la atención a los afiliados y comenzaron a cobrar de manera particular, con cifras que llegan a ser “exorbitantes” e “imposibles de pagar”.

Tal es el caso, por ejemplo, de una trabajadora docente que ya tenía su turno programado, y a la hora de llevarlo adelante le exigieron un pago de 800 mil pesos, con la promesa de que el mismo luego sería reintegrado, pese a que desde IAPOS nunca hayan dado garantías de ello.

“Imaginate que para alguien que cobra un salario de 500 o 600 mil pesos, no parece una posibilidad real. ¿Cuándo me lo reintegran? ¿Cómo? ¿Con qué monto? ¿De dónde saco la plata para pagar en primer lugar?”, ejemplificó Juan Pablo Casiello, secretario general de Amsafe Rosario.

En diálogo con la Sí 98.9, el titular del gremio docente explicó que, así como en mayo hubo un corte total de la atención para los afiliados, “ahora es el turno de los anestesistas, que han cortado la atención a los afiliados del IAPOS y pretenden cobrar en forma particular”, situación en donde “aparecen montos que por supuesto para una maestra son imposibles de pagar”.

“Genera mucho malestar, mucha preocupación, no tener la garantía de que la obra social está ahí y que es un respaldo. Parece lo básico, lo elemental, pero este año está puesto en cuestión”, dijo Casiello.

Además, contó que se han comunicado con las autoridades de IAPOS y desde el gremio ATE revelaron además que la promesa de las mismas era que “para el 29 de diciembre de 2024 se terminaría con los plus”, algo que consideran insostenible. “En el medio tenés una cantidad de compañeros y compañeras que tenían una operación ya acordada, a los que les piden de un día para el otro casi un millón de pesos. Basta de jugar con la salud de nuestros afiliados y los del IAPOS. No puede ser que la salud sea una mercancía y que siempre esté puesto en discusión si tenemos derecho a ella o no”, continuó el titular de la seccional local Amsafe.

Tanto el gremio docente como el de los trabajadores estatales se manifestaron este viernes al mediodía frente a la sede de IAPOS, para hacer escuchar su reclamo y exigir por una pronta solución para garantizar la salud de los afiliados.

En ese sentido, al informar sobre el conflicto actual, Casiello detalló que no hubo ningún aviso de IAPOS a sus afiliados sobre este cambio llevado adelante por los anestesistas, mientras que del lado de los profesionales se emitió comunicado anunciando la caída de convenio y el pago de forma particular.

“Ni siquiera hay una comunicación oficial del IAPOS, nadie garantiza que un docente si consigue el dinero y lo pone el IAPOS se lo va a reponer. Es toda una situación muy, muy irregular con un tema que es muy delicado. Con el caso de una compañera que va a ser madre y que por las características de la situación le tienen que hacer cesárea. Todo eso implica que más vale que tengas un monto de dinero importante ahorrado para cubrirlo, porque sino no te lo podés hacer. Bueno, lo rechazamos de plano, la verdad que es una vergüenza, a porque nosotros nos descuentan puntualmente nuestro aporte de todos los meses y no son aportes bajos, es un aporte razonable y bueno, y queremos que nos garanticen la prestación”, enfatizó Casiello en la entrevista radial.

Por otro lado, aseguró que de parte de la Asociación Rosarina de Anestesia, Analgesia y Reanimación denuncian que IAPOS tiene deudas con ellos, “no cumple con los acuerdos, que demoran los pagos y que no pagan los montos debidos”.

“Por eso para nosotros es importante pensar que el IAPOS no lo puede manejar el Gobierno, porque van y vienen y hacen una cosa, y cada gobierno dice que el gobierno anterior tenía determinados acuerdos que no correspondían… Por eso también reclamamos diciendo que el IAPOS es de los trabajadores y de las trabajadoras, que tener un lugar en la dirección de la obra social le daría también transparencia a la situación para ver realmente qué pasa, ver para dónde va la plata, porque para nosotros no es un negocio sino que se trata de garantizar un derecho”, finalizó.