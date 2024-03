Amnistía Internacional Argentina advirtió este lunes que las medidas de gobierno tomadas en los 100 primeros días de presidencia de Javier Milei “han afectado de manera contundente los derechos de las personas” y se mostraron preocupados por un “nuevo modelo de liderazgo de no diálogo y violencia permanente”.

“Advertimos con preocupación el impacto profundo que han tenido algunas medidas que se han tomado en la vida y los derechos de las personas”, inició la conferencia Mariela Belski, directora ejecutiva de AI Argentina, y remarcó que al cumplirse este 19 de marzo los 100 primeros días de presidencia de Javier Milei, el Gobierno utilizó como herramienta la “confrontación y desinformación para tapar la realidad de hambre e indigencia que estamos viviendo”.

Belski destacó que el Gobierno nacional propone un “nuevo modelo de liderazgo de no diálogo y de violencia permanente” que, sobre todo en redes sociales, involucra una “demonización del otro” -por quienes no piensan como la administración- y en este sentido advirtió que “con esta receta de confrontación, odio y noticias falsas Milei ha podido romper todos los límites garantizando un plafón donde todo vale y no hay reglas”.

Sin embargo, valoró el “sistema de frenos y contrapesos” que surge de la división de poderes y destacó que “el Congreso le pone límites al Poder Ejecutivo” como ocurrió tanto en el debate por la Ley Bases como en el reciente rechazo del Senado al DNU 70/2023 junto a “un Poder Judicial que está plagado de acciones judiciales al respecto”.

Además de los ejes “violencia digital, jubilados y gestión del conflicto social” propuestos en la conferencia, el informe con el “Análisis de los 100 días de gobierno del presidente Javier Milei” aborda las problemáticas de “pobreza, austeridad y administración del conflicto”, “salud privada y posibles efectos sobre el sistema público de salud”, “violencia hacia mujeres” y “negacionismo del cambio climático”.

“Desde Amnistía Internacional Argentina sabemos que si bien algunas de las verdades que decimos nos harán blanco de ataques, acá vamos a estar para seguir defendiendo los derechos humanos de las personas”, destacó Belski.

(Fuente: somostelam.com.ar)