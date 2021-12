"Los que me dicen que hay que cerrar con el Fondo, no me aprueban un presupuesto"

El presidente Alberto Fernández acompañó a Máximo Kirchner durante su asunción al PJ bonaerense y apuntó a la oposición por lo ocurrido en el Congreso este viernes. "Lo que es peor es que la deuda que me piden que arregle es la que ellos tomaron", deslizó