La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, refutó el lugar común que supone un éxodo masivo de jóvenes argentinos a radicarse en el exterior, y aseguró que los registros de frontera demuestran lo inverso: en los últimos tres años disminuyó la salida de argentinos hacia el exterior.

“Estas cifras sirven para rebatir la idea de que somos una sociedad fracasada, como dijo el ex presidente Mauricio Macri, o de que los jóvenes emigran en masa. En primer lugar, él tuvo algo que ver al tomar un crédito de 43 mil millones de dólares para re endeudarnos y usar ese dinero para intentar su reelección en lugar de destinarlo al sector pyme, al aparato productivo. Apenarse no sirve de nada cuando la cagada ya se la mandó”, disparó punzante la funcionaria nacional, santafesina de origen, al aire de Sí 98.9

Carignano concedió, no obstante, que hay migrantes argentinos hacia el mundo, en plan de estudio, de turismo y también de radicación. “Cualquier joven tiene derecho a probar suerte en cualquier lugar del mundo si tiene la posibilidad económica de hacerlo; yo misma viví un año en España”, dijo. Pero de inmediato replicó: “Pero también vi un video en Twitter de una chica mostrando un departamento de 2 x 2 en Dinamarca que acá no toleraría. Es decir, hay gente que se va a vivir afuera en condiciones en las que acá no lo harían, o trabajos que aquí no aceptarían, como la hija de Maru Botana que trabaja como personal doméstico en un hotel en Hawaii. En Santa Fe tenemos mucho empleo de calidad, Bioceres, Terragene, centros de biotecnología, el Conicet. Hay muchos jóvenes rosarinos con empleos de calidad para empresas que exportan y que compiten con gigantes como 3M de EEUU –puso de ejemplo–. Nada que envidiar. En Argentina tenemos trabajo de calidad. Claro que estos jóvenes tienen derecho a ir a probar suerte, pero los números no indican que se estén fugando cerebros”, asentó.

La titular de Migraciones explicó que para desterrar ese mensaje de desaliento que irradia la usina de propaganda anti gobierno del PRO, se incluyó una pregunta acerca del motivo que imbuye a cada persona argentina que viaja al exterior. Y así se llegó a la conclusión de que la tendencia se revirtió: “En la gestión anterior salieron unos 50 argentinos por día al exterior, y en esta gestión lo hacen 18 por día. Ahora se pregunta por qué se está yendo, si por trabajo, turismo, estudio, etc. La persona voluntariamente lo expresa”, abundó.

“Entonces es una falacia decir que el mayor éxodo de personas fue en nuestra gestión. Si hasta las fronteras estaban cerradas por pandemia. Inverosímil. Inventen otra mentira, pero no esta”, se indignó. “No negamos que se vayan personas, pero también debo decir que 25% volvieron”, acotó.

En la entrevista concedida al programa Nadie es Perfecto, Carignano replicó otro mito, el de la supuesta avalancha de argentinos que deciden radicarse en Uruguay. “Es a la inversa: hay muchos más uruguayos que vienen a radicarse a Argentina. Los argentinos que se van seguramente lo harán por un tema impositivo, porque en realidad vienen todas las semanas, total les queda cerca. Los argentinos en Uruguay son los menos y de un determinado sector social”, planteó.

Escuchá la entrevista completa donde además la funcionaria revela detalles de la mafia detectada cuando ingresó al país más de 300 jóvenes embarazadas de origen ruso, para dar a luz en Argentina y así acceder de manera automática a la nacionalidad local.

