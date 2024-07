Aceiteros analizan un paro nacional: “El 80% de los trabajadores pagaría impuesto a la ganancia”

Trabajadores aceiteros de todo el país evalúan realizar una medida de fuerza ante la preocupante situación que afrontan los empleados del sector, a partir de lo que consideraron como un "genocidio de la clase trabajadora" por parte del Gobierno nacional.

En San Lorenzo, más de 250 delegados, representantes de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (Soea), encabezaron el primer plenario nacional para analizar la coyuntura actual y cuál será el plan de lucha para "defender lo conquistado".

Con las últimas medidas del Gobierno nacional, especialmente la Ley Bases y el paquete fiscal, uno de los grandes problemas que afectan a los trabajadores aceiteros es la restitución del Impuesto a las Ganancias.

Federico Calderón, secretario de prensa del Sindicato de Aceiteros de Rosario, confirmó en diálogo con la Sí 98.9 que “casi el 80% de los trabajadores” pasaría a pagar el tributo.

“Casi la mayoría hoy calcula que el salario inicial de un trabajador, de peón, de la categoría más baja, está en 1.200.000 pesos. Al colocar la vara del mínimo no imponible tan baja, si nosotros actualizáramos el salario ahora que estamos en paritaria, casi el 80% de los trabajadores pasaríamos a pagar el Impuesto a la Ganancia”, dijo Calderón.

Actualmente, el gremio aceitero se encuentra en negociaciones y próximo a cerrar la revisión paritaria, ya que también una de las problemáticas más urgentes que atraviesan es la pérdida del poder adquisitivo del salario a nivel general.

“Lo de Ganancias no es una medida aislada, sino una más dentro del paquete de un paquete de medidas que va claramente en contra de todos los trabajadores. Se ha plasmado en lo que fue la reforma laboral recientemente sancionada en el Congreso de la Nación, que a determinados trabajadores les modifica la legislación laboral, y aquellos que estamos encuadrados en los sindicatos más grandes, más organizados y con mejores salarios, nos pega con el Impuesto a la Ganancia”, señaló el representante aceitero rosarino.

En esa línea, aseguró que el plenario en San Lorenzo fue “para tratar de ver cómo ir hacia adelante en todo este contexto político que hay en contra de los trabajadores y ver qué medidas tomar”, y valoró la “unión” que realizaron “para elaborar un plan de lucha que necesariamente tiene que tener como una herramienta principal para el trabajo de los trabajadores”.

“Hubo movilizaciones, hubo huelgas, hubo paros generales, pero nosotros creemos que no es suficiente, que nos tenemos que juntar los sindicatos más grandes de este país, los que tienen incidencia económica a nivel nacional, para ponerle condiciones al gobierno, para tratar de frenar toda esta ofensiva en contra de todos los trabajadores”, señaló Calderón en la entrevista radial.

Por otra parte, en el marco del plenario, el secretario general del Soea, Daniel Succi, también consideró que lo que los une “es defender los derechos de los trabajadores”.

“Este congreso es para charlar entre nosotros, porque planificaron el genocidio de la clase trabajadora. Nos ha costado mucho trabajo defender las condiciones de trabajo que tenemos, los salarios que tenemos”, consideró.

Por su parte, el titular de la Federación Aceitera, Daniel Yofra, también sostuvo que tienen que “fortalecer esta unidad”, y que no lo van a poder hacer si no toman “medidas de fuerza” y si no salen “a luchar, no solamente contra las empresas, sino contra un Gobierno que está minado de patrones”.