Un periodista argentino fue detenido y será deportado por el Gobierno venezolano. Se trata de Jorge Pizarro, trabajador de TN y Radio Rivadavia, que había viajado hacia aquel país para cubrir las elecciones presidenciales que se realizarán el domingo.

Al momento de arribar a Venezuela, en Migraciones le negaron la entrada, aduciendo que “no cumplía con los requisitos para el ingreso al país”.

En diálogo con su colega Marcelo Longobardi, Pizarró narró que fue interrogado “10 veces” con “las mismas ocho preguntas” y que le “sacaron 14 fotos en escenarios distintos”.

“Me retuvieron el pasaporte, me llevaron a una oficina de Aislamiento y Deportación, y me hicieron grabar un video, en un cuartito de 2x2 todo blanco, con una cámara en el techo que te apunta. Hay un escritorio, una silla en la que solo te podés sentar cuando te permiten, sino todo tuve que hacerlo de pie, y cuando me senté me dijeron: ‘Usted tiene que grabar un video diciendo quién es, a qué vino y qué pretende hacer acá'. Me separaron de mi mochila, me sacaron mis celulares y me sacaron la ropa que tenía. Durante 6 horas no me dieron ni un vaso de agua, yo tenía que tomar una medicación y no me lo permitieron, y prácticamente no me dejaron ir al baño”, relató el periodista.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) “rechazó” la detención y aseguró que intentaron “comunicarse con la Cancillería argentina”, sin “respuesta alguna”.

“FOPEA exige la inmediata libertad del colega y su habilitación para poder realizar la cobertura de las elecciones de este domingo sin condicionamientos”, expresaron en un mensaje en redes sociales.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado por el tema y también pidió por la resolución del problema, asegurando que todo se debió a un “tema de papeles”.

“Hubo un problema con la VISA de Jorge Pizarro, no sé si tenía alguna o no la tenía. Apelamos a que esto se resuelva y, desde lo personal, quiero que la prensa sea libre en todo el mundo. Que se pueda trabajar y que uno se pueda expresar como quiera”, dijo en una entrevista radial con Radio Rivadavia AM630.

Asimismo, agregó que “si efectivamente hay un tema de papeles, o una cuestión netamente burocrática”, espera que “se resuelva y que todo siga su cauce habitual”.

Otro organismo que expresó su rechazo fue la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), a través de un tweet: “Desde @Adepargentina repudiamos enérgicamente la detención y posible deportación del periodista Jorge Pizarro, enviado de @Rivadavia630 a Caracas para cubrir las elecciones del próximo domingo en Venezuela”.