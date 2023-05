El Banco Central (BCRA) puso en circulación este lunes el nuevo billete de $2000, con la distribución del mismo por la red de sucursales bancarias y cajeros automáticos, con el objetivo de que progresivamente llegue a todo el país y se incorpore a la familia de billetes de pesos de curso legal.

El nuevo billete, que fue puesto formalmente en circulación esta mañana, tras la publicación de la comunicación "A" 7773, se distinguirá de las otras denominaciones por presentar como colores predominantes tonos de gris oscuro y rosado.

Las imágenes del nuevo billete son un homenaje a la Salud Pública y al desarrollo de la ciencia y de la medicina en la Argentina.

En el anverso se destaca a la doctora Cecilia Grierson y al doctor Ramón Carrillo, grandes precursores en el desarrollo de la medicina en el país; mientras que en el reverso se representa al edificio del Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos G. Malbrán.

"Desde este momento, el billete es válido para su uso en todas las transacciones comerciales en todo el país. Será distribuido progresivamente a través de la red de sucursales bancarias a toda la Argentina", señaló la autoridad monetaria en un comunicado.

Y agregó: "Mientras avanza el proceso de digitalización de los pagos, este billete de mayor denominación permitirá mejorar el funcionamiento de los cajeros automáticos y al mismo tiempo optimizar el traslado del efectivo".

Según detallaron fuentes del sector bancario a Télam, en las últimas semanas se realizaron las pruebas con la red de cajeros automáticos (Link y Banelco) para verificar el funcionamiento en la extracción de billetes y, recién tras la oficialización de hoy, empezará la distribución en bancos.

"Los bancos no podían tener los billetes porque no se había emitido la comunicación A que los habilitara. Recién hoy comienza el proceso de distribución. Van a pasar varios días hasta que se vean en circulación. No es automático", aseguraron las fuentes.

El billete de $2000, que fue diseñado en colaboración con Casa de Moneda, tiene como colores predominantes al gris oscuro y el rosado y cuenta con estrictas medidas de seguridad, como la marca de agua que reproduce las imágenes de Carrillo y Grierson y tinta de variabilidad óptica que cambia de color y genera un efecto dinámico tridimensional.

También traerá microimpresiones; imagen latente; motivos de complementación frente-dorso; tintas magnéticas, infrarrojas y luminiscentes; y, para personas con ceguera, se incorporó un nuevo código de identificación con relieve perceptible al tacto.

Cecilia Grierson (1859-1934), quien fue la primera médica de la Argentina, graduada en 1886 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, será una de las figuras que estarán retratadas en el nuevo billete.

Grierson ejerció como obstetra y kinesióloga, pero no logró trabajar nunca como cirujana por su condición de mujer, a pesar de tener el título habilitante de la especialidad, y creó la primera Escuela de Enfermería de América Latina con un plan de estudios formal.

También fue miembro fundadora de la Asociación Médica Argentina y precursora de la idea de abrir salas de primeros auxilios en los pueblos para ayudar con la asistencia primaria a enfermos.

Por su parte, Ramón Carrillo fue neurocirujano, neurobiólogo, médico sanitarista y el primer m

Carrillo egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1929, con Medalla de Honor, y fue también profesor titular de la cátedra de Neurocirugía de la Facultad de Medicina, aunque abandonó su carrera de neurólogo para dedicarse al desarrollo de la medicina social (sanitarismo).

Durante su gestión como ministro (1946-54) se impuso la obligatoriedad del uso del certificado de vacunación para las escuelas y, en dos años, se lograron erradicar enfermedades endémicas como el paludismo, el tifus y la brucelosis, además de reducir drásticamente el índice de mortalidad infantil.

Carrillo también impulsó la incorporación del tren sanitario que recorría todo el país durante cuatro meses al año, haciendo análisis clínicos, radiografías, asistencia médica y odontológica.

La Administración Nacional de Laboratorios e Instituto de Salud Dr. Carlos Malbrán es un organismo público que tiene por misión fundamental participar en las políticas científicas y técnicas vinculadas a los aspectos sanitarios, y donde trabajaron importantes científicos como los premios Nobel Bernardo Houssay y César Milstein.