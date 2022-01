La agroexportadora Vicentin presentó una nueva propuesta de pago del 100% de la deuda en una sola cuota y en dólares a acreedores granarios de hasta U$S30.000, con el objetivo de conseguir una mayoría para poder refrendar la oferta realizada ante la Justicia.



La propuesta fue calificada como “una mentira más” y como parte de una estrategia de “demagogia barata” por el abogado Gustavo Feldman, que representa a un grupo de acreedores del concurso preventivo de la compañía.



La oferta de Vicentin consiste en el pago en una sola cuota y en dólares del 100% de su deuda a los acreedores granarios que verificaron impagos de hasta U$S30.000 por la entrega anticipada de granos, indicaron fuentes del concurso.



Feldman, que representa a un grupo de acreedores y litiga penalmente contra Vicentin, explicó a Télam que la oferta fue hecha a 791 acreedores.



“Implica el 0,65% del pasivo, estarían dispuestos a afrontar U$S 9,8 millones”, precisó Feldman en diálogo con Télam, para considerar que la propuesta de la cerealera “es una mezcla de demagogia barata con deseo de enturbiar la situación general”.



Para el abogado, en el marco del concurso, la propuesta “es inviable, porque se aprueba por mayoría de acreencias verificadas, y esto representa solo el 0,65% del pasivo, otro verso más, otra chantada”.



La nueva propuesta que Vicentin fue elevada a los pequeños acreedores durante una reunión virtual.



En términos cuantitativos la oferta mejora sustancialmente a la anterior, en la que había ofrecido un pago de U$S 20.000 y luego una quita del 70% de la acreencia, a abonar en 15 cuotas anuales.



Si consiguiera la aceptación de ese segmento de acreedores, Vicentin avanzaría en el objetivo de obtener la mayoría absoluta (la mitad más uno) que requiere la Ley de Quiebras y Concursos para la homologación de la propuesta por parte del juzgado, atento a que el juez Lorenzini verificó 1.290 acreedores granarios de un total de 1.727 que admitió.



De todos modos, el artículo 45 de la ley establece que la concursada debe conseguir, también, la aceptación de acreedores equivalente a las dos terceras partes del capital, lo que sería insuficiente con la propuesta efectuada a los productores con pequeñas acreencias.



A través de su presidente, Eduardo Hecker, el Banco Nación (BNA) rechazó hace dos semanas por “inaceptable” la propuesta elevada por Vicentin al conjunto de sus acreedores.



Sin el aval del BNA, principal acreedor individual del concurso con U$S300 millones, la compañía no lograría alcanzar un acuerdo para presentarle al juez, que dispuso como último plazo el 31 de marzo próximo.



Hecker dijo que, ante una potencial falta de acuerdo, “el cram down (salvataje) podría ser un camino y los créditos que otorgó el BNA podrían ser parte de una participación del Estado nacional” en la empresa.



El abogado Feldman sostuvo que en Vicentin “creen que trazando una línea divisoria entre pequeños y grandes acreedores van a tener algún rédito, o pensarán ilusamente que alguien crea que va a cobrar”.



“Creo que no le van a pagar a nadie, ni con aquellos que se comprometan, porque no pueden y porque nunca quisieron”, abundó el letrado.



A la vez, sostuvo que para él “esto viene a confirmar lo inexorable del juicio oral y público que va a haber en Rosario y de la condena penal que va a haber” en la causa por presunta estafa que tiene como imputados a 14 exdirectivos de la empresa santafesina.



Además, el abogado adelantó que estudia ampliar “la denuncia penal a los auditores” externos de Vicentin, “para que se los investigue por connivencia”.



Feldman considera las empresas de auditoría contable que firmaron los balances de Vicentin previos a su declaración de estrés financiero, en diciembre de 2019, hicieron “la vista gorda” y podrían tener responsabilidad penal.